Правительство продлило особый порядок предоставления госуслуг до конца 2021 года

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт право Пенсионному фонду и Фонду социального страхования продолжать самостоятельно определять особенности предоставления госуслуг до конца 2021 года.

Постановлением предлагается установить упрощенные порядки предоставления наиболее востребованных социальных услуг у граждан.

Например, установление и выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами.

В частности, временные порядки могут предусматривать дистанционное предоставление услуг с помощью электронной почты, телефонов, системы межведомственного взаимодействия для получения необходимых документов и упрощенного порядка идентификации заявителей, а также путем установления кодового слова и иных механизмов.

Таким образом центры госуслуг (МФЦ) смогут самостоятельно регулировать работу с гражданами, исходя из сложившейся эпидемиологической обстановки.

При переходе на особый порядок работы ПФР, ФСС и МФЦ, как и прежде, будут информировать заявителей о новом графике и формате предоставления услуг.

«Упрощенные порядки предоставления услуг внебюджетными фондами действовали весь прошлый год и позволили более чем миллиону граждан получить услуги Пенсионного фонда и Фонда социального страхования дистанционно при помощи интернета или телефона. Это позволило в непростых условиях сделать процесс предоставления услуг гражданам удобным и безопасным. Продление временных порядков на 2021 год позволит фондам и центрам госуслуг гибко подходить к регулированию этих процессов», - подчеркнул директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Виталий Злобин.