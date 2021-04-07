Спецпроекты

Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud Михаил Толпышкин примет участие в онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021»

ИТ в госсекторе Облака

Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud Михаил Толпышкин примет участие в онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021», которая пройдет в Москве 8 апреля 2021 года.

По мнению Михаила Толпышкина, основные тренды информационных технологий – большие данные, искусственный интеллект и облачные вычисления пока еще недостаточно используются для цифровой трансформации госсектора, но такие передовые практики как Agile и DevOps в сочетании с использованием частных и публичных облаков способны заметно ускорить этот процесс. В ходе своего выступления он также расскажет об облачных IaaS/Paas-платформах SberCloud, которые позволяют объединить гибкость, доступность и масштабируемость облачных технологий с передовыми методами разработки.

«Сегодня при проведения цифровой трансформации государственных организаций Agile, DevOps и облачные решения чаще всего используются по отдельности, но именно их комбинация может позволить ускорить разработку и повысить качество государственных информационных систем. Это в итоге, ускорит цифровую трансформацию ведомств и регионов, повысит качество госуслуг при одновременном снижении издержек госуправления», – считает Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud.

Государство окончательно признало цифровизацию одним из приоритетных направлений развития страны и несмотря на сокращение ведомственных ИТ-бюджетов в 2020 г., существенного падения спроса на услуги ИТ-компаний не произошло. В ходе онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» ее эксперты в области информационных технологий предложат ответы на самые актуальнее вопросы и поделятся своим мнением относительно использования передовых информационных технологий в госсекторе.

Другие материалы рубрики

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля

Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян

Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты»

Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов

Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Техноблог

Вторая жизнь — как еще можно использовать старый роутер

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
CNEWS TV
В России заработал национальный агрегатор российских мобильных...
Xiaomi создала первый смартфон с гибким экраном и установила на...
Xiaomi предложила россиянам дешевый смартфон Redmi 9T с большим...
Xiaomi выпустила Mi 11 Ultra - самый передовой камерофон в мире
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий