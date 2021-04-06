В Москве проведут соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 17 апреля впервые в России пройдет региональный чемпионат международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению DJI RoboMaster Youth. Его участниками станут восемь команд из школ, колледжей и детских технопарков Москвы, включая коллективы детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш».

«Благодаря ресурсному центру профнавигации, созданному нами в прошлом году, у столичных школьников появилась возможность участвовать в крупных инженерных соревнованиях. В том числе представлять Россию на международном уровне. Предстоящий чемпионат по робототехнике поможет ребятам проверить свою подготовку и получить новый опыт», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

DJI RoboMaster Youth — это зрелищная битва наземных и воздушных роботов на стыке киберспорта и реальности, победа в которой зависит не только от тактических умений, но и от инженерных находок и эффективности программ, написанных командами. Особенность соревнований в том, что участники управляют роботами через мониторы, сидя спиной к треку. В зал допускаются только судьи и две команды.

Наблюдать за московским чемпионатом в «Технограде» все желающие смогут на экранах первого этажа. Там же будут расположены две интерактивные площадки для зрителей — по управлению роботом и дроном. Для участия требуется предварительная регистрация. Кроме того, соревнования будут транслироваться на YouTube-канале «Технограда».

Международный турнир по робототехнике RoboMaster проводится в Китае с 2015 года. Ежегодно в нем принимают участие более 200 студенческих команд со всего мира.

В 2020 году только для китайских школьников прошел турнир RoboMaster Youth, ориентированный на старшеклассников 14–18 лет. В этом году Россия первой в мире за пределами Китая проведет региональные соревнования, а команда-победитель поедет на международный турнир. Он состоится в августе.