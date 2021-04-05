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«Швабе» примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» примет участие в проекте создания «умного города» в административном центре Ташкентской области – городе Нурафшане. Трехстороннее соглашение было подписано в ходе международной выставки «Иннопром: большая промышленная неделя в Узбекистане 2021».

Подписи под документом в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова поставили первый заместитель генерального директора «Швабе» – директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин, представитель компании «Узэколос» Артем Тонян и глава дирекции по строительству административного центра Ташкентской области при хакимияте города Нурафшана Сарвар Кадыров.

«По условиям соглашения, холдинг «Швабе» предложит для реализации проекта ряд продуктов, включая оптику, медицинское и промышленное оборудование, а также комплексные решения «умного города» – системы освещения, энергосбережения, безопасности, водоподготовки и водоотведения», – сказал Вадим Калюгин.

«Нурафшон бизнес-сити» – первый в Узбекистане проект с элементами «умного города». Общая площадь проекта оценивается в 246,2 Га. Как подчеркнул Сарвар Кадыров, технология коллекторной системы коммуникаций, планируемая к осуществлению российскими партнерами, станет новым этапом развития градостроительных технологий в Узбекистане.

«Строительство и оснащение административного центра в городе Нурафшан – масштабный комплексный проект, требующий от каждой из сторон максимального профессионализма и самоотдачи. Учитывая компетенции и опыт специалистов холдинга «Швабе», их участие в проекте гарантирует своевременное выполнение поставленных задач на самом высоком уровне», – отметил Артем Тонян.

В проекте может быть задействована энергосберегающая светотехника «Швабе», элементы интеллектуальной транспортной системы, в том числе «умная» светофорная техника, системы фото- и видеофиксации, а также системы водоподготовки и водоотведения, медицинское оборудование и медицинский спецавтотранспорт производства компаний «Ростеха».

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