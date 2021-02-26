Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию

25 февраля 2021 г. под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко в формате ВКС состоялось первое в этом году заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, в котором приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместители министра цифрового развития - руководители федеральных проектов, а также представители других заинтересованных организаций.

На заседании была рассмотрена реализация федеральных проектов, которые курирует Минцифры, в том числе по вопросам развития отечественных технологий, поддержке компаний-разработчиков и стартапов, импортозамещения и формирования кадрового потенциала для цифровой экономики.

Дмитрий Чернышенко отметил положительные достижения по федеральному проекту «Цифровые технологии». «В рамках проекта Минцифры удалось достичь ощутимых результатов в разработке и предоставлении мер поддержки, важных как для развития ИТ-отрасли, так и для цифровой трансформации бизнеса. Были востребованы гранты и льготные кредиты. Победителями грантовых программ стали 278 проектов на сумму более 4,5 млрд рублей, текущий портфель кредитных соглашений составляет 35 млрд рублей», – отметил вице-премьер.

Заместитель министра цифрового развития Максим Паршин доложил также о результатах по другому направлению федерального проекта «Цифровые технологии» – совместно с госкомпаниями-лидерами запущены значимые проекты по созданию квантового компьютера (Росатом) и квантовых линий связи (РЖД), сетей связи 5G (Ростех, Ростелеком).

Заместитель министра цифрового развития, руководитель федерального проекта «Цифровое государственное управление» Олег Пак доложил об основных результатах по цифровизации госуправления. Он отметил, что число зарегистрированных пользователей ЕПГУ в настоящее время превышает 130 млн человек, за год прирост составил 29 млн человек. На портале за 2020 год было введено более 40 новых государственных услуг и запущено несколько суперсервисов. В частности, в пяти пилотных регионах действует «Оформление европротокола онлайн», а функционал суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» значительно расширен.

Олег Пак также представил «дорожную карту» по подготовке управленческих кадров российских регионов и муниципальных образований. Мероприятия предполагают оценку компетенций, переподготовку и повышение квалификации руководителей цифровой трансформации на всей территории России.

Заместитель министра цифрового развития Евгений Кисляков сообщил о реализации проекта «Кадры для цифровой экономики»: «Все результаты исполнены, перенос контрольных сроков по федеральному проекту не планируется. Среди ключевых социальных результатов – прирост бюджетных мест по ИТ-специальностям с 49,5 тысяч в год до 62 тысяч в год».

Как было отмечено членами президиума, по мероприятиям, сроки исполнения по которым перенесены на текущий год, будет подготовлен план их оперативного исполнения. Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры взять эту работу на особый контроль.