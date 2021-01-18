«Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска

Специалисты обособленного подразделения «Гринатома» в Челябинске реализовали пилотный проект по переводу рабочих мест сотрудников администрации города Магнитогорска Челябинской области на использование импортонезависимой операционной системы. Российская ОС AstraLinux уже внедрена на рабочих местах пилотной группы, а также начались работы по переводу на нее основной части пользователей. Всего в рамках проекта отечественную операционную систему планируется внедрить более чем на 500 рабочих местах муниципальных служащих.

Магнитогорск – один из первых муниципалитетов в Челябинской области, приступивший к переводу рабочих мест на AstraLinux. Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области активно поддерживает и делится опытом с ИТ-специалистами администраций городов в вопросах импортозамещения.

«Гринатом» – ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом», открыл обособленное подразделение в Челябинске в 2020 году для предоставления услуг по импортозамещению государственным предприятиям и органам власти. Компания уже имеет опыт по переводу на отечественное программное обеспечение предприятий «Росатома» и c 2020 года активно реализует аналогичные проекты за пределами атомной отрасли.

«Наша ключевая задача в рамках реализации проекта в Магнитогорске – провести миграцию на импортонезависимое ПО в сжатые сроки и максимально комфортно для пользователей. При этом 100% работ мы выполняем своими силами, что позволяет не отвлекать ресурсы ИТ-специалистов заказчика на выполнение нетиповых, трудоемких задач», - отметил Александр Кондаков, руководитель обособленного подразделения «Гринатома» в Челябинске.

«На сегодня Гринатом имеет богатый опыт в сфере импортозамещения. Наши специалисты обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы предоставить заказчику комплексное решение, которое учитывает и требования действующего законодательства, и уже накопленные практические навыки по внедрению российского ПО», – прокомментировал Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора «Гринатом».