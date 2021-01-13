Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу

18 января на платформе crowd.mos.ru стартует краудсорсинг-проект «Город идей». До 20 января включительно можно будет предложить идеи по улучшению интерфейса краудсорсинговой платформы, внедрению нового функционала и созданию системы рейтингов для повышения мотивации пользователей.

«За шесть лет работы краудсорсинговой платформы реализовано более 2,6 тысячи предложений горожан. Теперь мы приглашаем москвичей вместе усовершенствовать саму платформу: поделитесь своими идеями, как сделать ее удобнее и функциональнее», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

До 22 января включительно эксперты отберут лучшие из поступивших идей для голосования. Предложения, получившие наибольшую поддержку пользователей, будут реализованы. Кроме того, в тематических обсуждениях горожане расскажут, как они познакомились с краудсорсинг-проектами Правительства Москвы, обсудят алгоритм их проведения, поделятся мнением о способах привлечения новых участников и смогут пройти интересные опросы.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что краудсорсинговая платформа «Город идей» стала важной частью московской цифровой экосистемы. Городские краудсорсинг-проекты проводятся с 2014 года. За это время проведено 29 проектов, девять из которых состоялись в 2020 году. Самым популярным по количеству участников и числу идей в прошлом году стал проект «Московские центральные диаметры»: в нем приняли участие более 17 тысяч москвичей. Они подали свыше двух тысяч идей.

Всего на краудсорсинговой платформе зарегистрированы почти 240 тысяч пользователей, более 50 тысяч присоединились к ней только в 2020 году. За шесть лет участники предложили более 109 тысяч идей, свыше четырех тысяч из них были отобраны экспертами для дальнейшей проработки.

Благодаря краудсорсинг-проектам в Москве появились новые маршруты общественного транспорта, были установлены инфоматы в поликлиниках, внедрен механизм приема заявлений на прикрепление к поликлинике в электронном виде, разработано мобильное приложение ЕМИАС, с помощью которого можно записаться на прием к врачу, перенести или отменить запись, а детские технопарки стали проводить занятия по финансовой грамотности.

Краудсорсинговая платформа «Город идей» постоянно развивается. Так, в 2020 году на crowd.mos.ru появился новый раздел «Идеи жителей реализованы городом». А осенью 2020 года открыли раздел «Предложить идею», в котором жители столицы могут оставить предложения по благоустройству городских пространств в любое удобное время. На данный момент уже получено более 20 тысяч идей.