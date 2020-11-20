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Спецпроекты

В России начали дистанционно контролировать охраняемые законом объекты

ИТ в госсекторе

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» Минцифры России совместно с Mail.ru Group запущена государственная платформа сбора данных (ГПСД). Она призвана обеспечить дистанционный контроль охраняемых законом объектов культурного наследия, а также мониторинг экологической сферы в российских регионах.

Госплатформа в реальном времени обрабатывает данные о состоянии культурных объектов и концентрации вредных веществ в атмосфере и передает информацию в государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности». Таким образом, ведомства получают полную картину состояния объектов без необходимости проводить контрольные мероприятия.

«Создание ГПСД — наглядный пример цифровой трансформации социально значимого сектора с применением новых технологий. Во второй очереди проекта будет создана система экологического надзора в области охраны водных ресурсов, а также решение для обнаружения фактов незаконного строительства и нарушения параметров строительства», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

В основу платформы легла технология интернета вещей Mail.ru IoT Platform, которая обеспечивает сбор, обработку и хранение данных. На сегодняшний день платформа проходит апробацию в нескольких регионах России. В Челябинской области она осуществляет мониторинг состояния атмосферного воздуха. Датчики фиксируют уровень концентрации вредных веществ на предприятиях и в жилых зонах. В Вологодской области платформу задействовали для контроля за состоянием объектов культурного наследия. Система отслеживает температуру, влажность воздуха, уровень задымления, протечки и появление трещин на фасадах зданий. В Калужской области платформа помогает выявлять незаконные вырубки леса.

«Интернет вещей имеет широкий спектр применения: от охраны природы до мониторинга транспортной системы и сельскохозяйственных угодий. Пользу от внедрения подобных систем в конечном итоге ощущает на себе каждый из нас: воздух становится чище, пробок меньше, а продукты качественнее. Мы рады, что технологии Mail.ru Group стали частью столь значимого проекта», — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии».

На основе действующих проектов будет выработан цифровой стандарт, который позволит масштабировать данные технологии на другие регионы.

Государственная платформа сбора данных запущена в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

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