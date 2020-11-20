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«Ростелеком» провел тестовые учения на киберполигоне во Владивостоке

Безопасность Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Специалисты «Ростелеком-Солар», компании группы «Ростелеком», провели для студентов Дальневосточного федерального университета тестовые киберучения на платформе национального киберполигона. В мероприятии приняли участие около 30 учащихся 2-6 курсов направлений «Информационная безопасность» и «Компьютерная безопасность».

Учениям предшествовал ряд лекций по кибербезопасности, которые читали ведущие эксперты «Ростелеком-Солар». Ключевыми темами теоретического этапа подготовки стали типы хакерских атак, методы выявления вредоносной активности в информационных системах и способы противодействия киберпреступникам.

В практической части мероприятия перед участниками стояли две основные задачи: отработка навыков анализа событий информационной безопасности и работы в SIEM, а также выявление killchain – всей цепочки действий хакеров в ходе сложной многоэтапной атаки.

Студенты проявили живой интерес к кибертренировке, продемонстрировали умение работы в SIEM-системе и отличное понимание тактик и техник, используемых злоумышленниками.

«Впервые необходимость создания национального киберполигона обсуждалась на острове Русский во время Восточного экономического форума в 2019 г. Символично, что первые тестовые киберучения на киберполигоне прошли во Владивостоке, а первыми участниками стали студенты ДВФУ – в будущем специалисты, а возможно, и наши коллеги по информационной безопасности», – сказал руководитель проекта «Национальный киберполигон» Михаил Климов.

«Участие "Ростелекома" как одной из ведущих компаний в отрасли информационной безопасности в образовательном процессе имеет для нас большое значение: как техническое, так и методологическое. И преподаватели, и студенты рады возможности отрабатывать навыки противодействия кибератакам и на практике закреплять полученные теоретические знания на современном высокотехнологичном оборудовании. Это должно вывести качество подготовки специалистов по информационной безопасности на новый уровень», – отметил руководитель центра информационной безопасности ДВФУ Алексей Павлычев.

В декабре 2020 г. национальный киберполигон будет введен в промышленную эксплуатацию.



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