Правительство уполномочило организацию «Цифровая экономика» представлять интересы бизнеса в вопросе «цифровых песочниц»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое наделяет организацию «Цифровая экономика» полномочиями представлять интересы бизнеса в вопросах экспериментального регулирования.

Упрощённые правовые режимы в сфере цифровых инноваций – «регуляторные песочницы» - это особая правовая среда для тестирования новых продуктов, которая помогает снизить издержки бизнеса и ускорить разработку перспективных идей. Если эксперимент в рамках «песочницы» докажет свою эффективность, инновацию могут распространить на всю страну.

Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика», отметил: «Прорывная для цифровой экономики идея развития в России «цифровых песочниц» была предложена бизнес-сообществом и благодаря продуктивному диалогу с Минэкономразвития на площадке нашей организации получила своё воплощение в федеральном законе о специальных правовых режимах. На этапе реализации закона наше взаимодействие с министерством будет ещё более тесным, поскольку правительство уполномочило нашу организацию представлять интересы инновационных компаний при отборе проектов в «цифровые песочницы». Понимая ценность этого инструмента для рынка, мы будем экспертно оценивать как целесообразность инициатив для их тестирования в «песочницах», так и следить за соблюдением правил конкуренции при установлении экспериментальных режимов, чтобы обеспечить процесс запуска «песочниц» всеми необходимыми компетенциями».

Председатель Правительства Михаил Мишустин также утвердил перечень технологий, в отношении которых будет действовать особое регулирование. Это позволит освободить разработчиков от излишней административной нагрузки и ускорить вывод на рынок новых цифровых сервисов.

В перечень вошли нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, технологии работы с большими данными, квантовые технологии, производственные технологии, технологии робототехники и сенсорики. Также в нём – технологии систем распределённого реестра, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей, отраслевые цифровые технологии.

Распоряжение начнет действовать одновременно с Федеральным законом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Закон на данный момент содержит восемь направлений, по которым можно будет протестировать цифровые инновации в условиях «песочниц». Это медицина, транспорт, дистанционное образование, торговля, финансовый рынок, архитектура и строительство, промышленность, а также предоставление государственных услуг. Список направлений может быть расширен Правительством.