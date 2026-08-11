Япония создала собственную спутниковую навигационную систему на замену GPS

Покрытие американской системы позиционирования GPS не устраивает Японию. Страна создала собственную спутниковую навигационную группировку и планирует расширить ее к 2030 г.



Собственная навигационная система

Япония успешно запустила последний из спутниковых навигационных орбитальных аппаратов нынешнего поколения для суверенной системы позиционирования QZSS (Quasi-Zenith Satellite System), пишет Register.

Спутник под названием Michibiki No. 7 (или QZS-7) вывела на орбиту ракета H3. Он достиг запланированной орбиты.

На данный момент Япония имеет почти все необходимое спутниковое навигационное покрытие, но к 2030 г. планирует запуск еще трех спутников, чтобы расширить систему до семи орбитальных аппаратов.

Официальный сайт Правительства США Американская навигационная спутниковая система GPS не обеспечивает Японии качественного покрытия

Первый экспериментальный спутник QZSS был запущен в 2010 г., а четыре серийных образца — в период с 2017 г. по 2021 г.

Орбита в виде восьмерки

Япония решила создать собственную спутниковую систему позиционирования, поскольку сигналы американской глобальной системы GPS (Global Positioning System) не всегда достигают всех точек страны, особенно горных регионов или районов с высокой плотностью населения. QZSS должна обеспечить всеобщий охват и повышенную точность определения местоположения.

Многочисленные острова Японии расположены на широтах от 20° до 45° северной широты. Спутники QZSS используют наклонную геостационарную орбиту, имеющую форму восьмерки с асимметрией север-юг, благодаря чему они движутся медленнее, когда находятся над Северным полушарием, и быстрее, находясь над Южным. В Северном полушарии они проводят больше времени.

При конфигурации системы QZSS с использованием четырех спутников, как минимум один из них всегда находится на высоте 70° или более.

Конкуренты GPS

Кроме GPS в мире уже существует только три схожие системы спутниковой навигации — европейская Galileo, китайская BeiDou и российская ГЛОНАСС.

Россия с 2030 г. планирует запустить еще 240 спутников ГЛОНАСС. В апреле 2025 г. орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывала 27 космических аппаратов — четыре аппарата «Глонасс-К», два аппарата «Глонасс-К2» и 21 аппарат предыдущего поколения «Глонасс-М». GPS в феврале 2022 г. отключила услугу высокоточного позиционирования в нашей стране.

У Китая тоже большие планы. На конец 2024 г., как писал Naked-science, BeiDou состояла из 30 аппаратов. Системф BeiDou следующего поколения будет технологически более совершенной и функционально более мощной. По данным ChinaDaily, запуск трех экспериментальных спутников запланирован на 2027 г., развертывание сети начнется примерно в 2029 г. и завершится к 2035 г.