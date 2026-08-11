Япония создала собственную спутниковую навигационную систему на замену GPS
Покрытие американской системы позиционирования GPS не устраивает Японию. Страна создала собственную спутниковую навигационную группировку и планирует расширить ее к 2030 г.
Собственная навигационная система
Япония успешно запустила последний из спутниковых навигационных орбитальных аппаратов нынешнего поколения для суверенной системы позиционирования QZSS (Quasi-Zenith Satellite System), пишет Register.
Спутник под названием Michibiki No. 7 (или QZS-7) вывела на орбиту ракета H3. Он достиг запланированной орбиты.
На данный момент Япония имеет почти все необходимое спутниковое навигационное покрытие, но к 2030 г. планирует запуск еще трех спутников, чтобы расширить систему до семи орбитальных аппаратов.
Первый экспериментальный спутник QZSS был запущен в 2010 г., а четыре серийных образца — в период с 2017 г. по 2021 г.
Орбита в виде восьмерки
Япония решила создать собственную спутниковую систему позиционирования, поскольку сигналы американской глобальной системы GPS (Global Positioning System) не всегда достигают всех точек страны, особенно горных регионов или районов с высокой плотностью населения. QZSS должна обеспечить всеобщий охват и повышенную точность определения местоположения.
Многочисленные острова Японии расположены на широтах от 20° до 45° северной широты. Спутники QZSS используют наклонную геостационарную орбиту, имеющую форму восьмерки с асимметрией север-юг, благодаря чему они движутся медленнее, когда находятся над Северным полушарием, и быстрее, находясь над Южным. В Северном полушарии они проводят больше времени.
При конфигурации системы QZSS с использованием четырех спутников, как минимум один из них всегда находится на высоте 70° или более.
Конкуренты GPS
Кроме GPS в мире уже существует только три схожие системы спутниковой навигации — европейская Galileo, китайская BeiDou и российская ГЛОНАСС.
Россия с 2030 г. планирует запустить еще 240 спутников ГЛОНАСС. В апреле 2025 г. орбитальная группировка ГЛОНАСС насчитывала 27 космических аппаратов — четыре аппарата «Глонасс-К», два аппарата «Глонасс-К2» и 21 аппарат предыдущего поколения «Глонасс-М». GPS в феврале 2022 г. отключила услугу высокоточного позиционирования в нашей стране.
У Китая тоже большие планы. На конец 2024 г., как писал Naked-science, BeiDou состояла из 30 аппаратов. Системф BeiDou следующего поколения будет технологически более совершенной и функционально более мощной. По данным ChinaDaily, запуск трех экспериментальных спутников запланирован на 2027 г., развертывание сети начнется примерно в 2029 г. и завершится к 2035 г.