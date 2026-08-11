25% акций старейшего производителя чипов в России выставили на торги

На торги выставлен 25% акций зеленоградского завода «Ангстрем». Начальная цена лота — 121,9 млн рублей. При этом в 2021 г. эту же долю пытались продать за 616 млн, но покупателей не нашлось.

Акции уходят с молотка

Как выяснил CNews, выставлен на торги крупный пакет акций АО «Ангстрем» в размере 25 001 307 обыкновенных именных акций предприятия, что составляет ровно 25% от общего количества (100 005 616 штук). Номинальная стоимость одной акции — 0,50 руб. Торги будут проводить до февраля 2027 г.

Организатором торгов выступает ООО «Ангстрем Инвест», которое было признано банкротом в 2019 г. При этом пакет акций находится в залоге у ПАО «Банк Зенит».

АО «Ангстрем» — стратегическое предприятие, занимающееся разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов. Завод работает в интересах Минобороны, российских госкорпораций и еще более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации, выполняющих государственные оборонные заказы.

Цена вопроса

Торги проходят в форме публичного предложения — цена будет снижаться каждые 10 рабочих дней. Начальная цена лота составляла 121 964 567,05 руб., однако к настоящему моменту (по состоянию на август 2026 г.) она снизилась до 109 199 542,55 руб.

Минимальная цена отсечения, ниже которой опускаться нельзя, — 95 824 894,29 руб. Прием заявок продлится до 26 февраля 2027 г.

«Ангстрем» Долю «Ангстрема» выставили на торги

Ранее, в 2021 г., аналогичный пакет уже выставлялся на торги, но они не состоялись. Тогда начальная цена составила 616 млн руб., однако покупателей не нашлось. Теперь она упала в пять раз.

Кому достанется доля

Цена в диапазоне 100–120 млн рублей за 25% акций «Ангстрема» выглядит умеренной, однако с учетом текущего финансового состояния предприятия и его существенной долговой нагрузки такая оценка представляется объяснимой, рассказала CNews Светлана Архипкина, директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners.

По ее мнению, стоимость пакета, вероятно, учитывает. не только текущие показатели бизнеса, но и необходимость дальнейших вложений в развитие и финансовое оздоровление предприятия.

«Наиболее логичным потенциальным покупателем пакета выглядит «Элемент», которому уже принадлежит 35,96% голосующих акций «Ангстрема», — считает Архипкина. — Приобретение еще 25% позволило бы увеличить его долю более чем до 60% и существенно усилить влияние на стратегические решения компании».

При этом эксперт отметила, что нельзя исключать интерес со стороны других стратегических инвесторов, для которых могут представлять ценность производственные компетенции «Ангстрема», его мощности и позиции на российском рынке микроэлектроники.

Согласен с Архипкиной и другой собеседник CNews на рынке микроэлектроники. Он также предположил, что акции могут приобрести Сбер или «Элемент. Т.к. вскоре планируется объединить крупнейшие микроэлектронные активы в «Объединенную микроэлектронную корпорацию».

Внешнее управление и долги

Сам АО «Ангстрем» находится в тяжелом финансовом положении. В сентябре 2025 г. суд передал зеленоградское микроэлектронное предприятие во внешнее управление в рамках дела о банкротстве. Внешнее управление — это стадия процедуры банкротства, предусматривающая отстранение от дел прежнего руководства. Назначенный судом внешний управляющий должен разработать план вывода компании из кризиса.

В феврале 2026 г. Арбитражный суд утвердил план внешнего управления предприятием. В ближайшие полтора года на заводе планируется закрыть часть нерентабельных производств, оптимизировать расходы и продать часть непрофильного имущества. Также предполагается повысить эффективность использования имеющихся мощностей и увеличить объем выпуска наиболее рентабельных изделий.

Долги «Ангстрема» превышают 245 млрд руб. Основная часть обязательств — 238,2 млрд руб. — приходится на госкорпорацию ВЭБ.РФ. Этот долг перешел предприятию по договору поручительства от 16 января 2012 года.

Долг у «Ангстрема» образовался после договора поручительства между «Ангстремом-Т» и ВЭБ.РФ. «Ангстрем-Т» получил от ВЭБа кредитную линию на 815 млн евро для создания производства субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11–0,13 мкм. Проект позиционировался как ключевой для российской микроэлектроники — предприятие должно было выпускать процессоры, смарт-карты и электронные паспорта. Однако проект провалился, завод так и не был построен, а «Ангстрем-Т» обанкротился. Общий объем требований ВЭБа достиг 1,3 млрд евро.

В 2024 г. чистый убыток «Ангстрема» составил рекордные 236,3 млрд руб. — в 47 раз больше годовой выручки. По итогам 2025 года прибыль от продаж рухнула на 98% — с 846,2 млн до 16,5 млн руб. Чистый убыток составил 206,8 млн руб.

Кому принадлежит «Ангстрем»

Согласно официальной отчетности АО «Ангстрем» за 2025 год, структура собственности выглядит следующим образом. Крупнейшим прямым акционером является ПАО «Элемент» с долей 35,96% голосующих акций. Еще 51% акций учитывается на счетах НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий), который выступает номинальным держателем. Это означает, что реальные владельцы этого пакета не раскрываются напрямую в реестре акционеров — их доли консолидированы на счетах депозитария.

Именно через НРД владеют своими пакетами ООО «Ангстрем Инвест» (25% акций, сейчас выставлены на торги) и АО «КонтрактФинанс Групп» (также около 25% акций). Остальные акции распределены среди миноритарных акционеров.