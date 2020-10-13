Сбер запустил отраслевую аналитическую платформу для бизнеса и государства

Сбер запустил облачную аналитическую платформу «СберАналитика» для предпринимателей и органов власти. Она включает в себя отраслевые решения и сервисы, рекомендательные модели, информационно-аналитические отчёты и мониторинги по разным отраслям — как готовые, так и под заказ. Платформа поможет бизнесу и регионам находить зоны роста и упростит стратегическое и тактическое управление на любых уровнях: страны, региона, города, района, торгового центра и даже конкретной торговой точки.

С помощью платформы предприниматели смогут лучше понимать текущие тренды и прогнозировать будущие для повышения организационной и маркетинговой эффективности бизнеса и роста продаж. СберАналитика предлагает отраслевые решения для поиска новых партнёров, оценки ёмкости рынка, вывода на рынок новых продуктов и услуг, сравнения себя с основными игроками рынка, мониторинга динамики рынка по ключевым показателям отрасли и многое другое.

Властям сервис поможет оценить привлекательность региона для жителей и туристов, выявить перспективные рыночные ниши и направления поддержки предпринимателей.

Застройщики, инвесторы и девелоперы смогут определить новые рынки и локации, оценить свою долю на рынке и найти потенциал для роста, а также составить детальный портрет жителя для выработки стратегии и тактики продаж.

Аналитика на платформе создаётся на основе больших данных из внутренних и внешних источников банка и партнёров с применением передовых технологий машинного обучения, обработки и визуализации данных. Ежедневное обновление данных гарантирует актуальную информацию о состоянии отраслей.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка, отметил: «Уникальность СберАналитики — в способности предоставить бизнесу и государству самую актуальную информацию о состоянии отраслей в регионах. Многолетнее изучение потребностей клиентов, огромный массив данных и качественная аналитическая экспертиза дают безграничные возможности для повышения эффективности управления в различных областях менеджмента и на любых уровнях управления. Неважно, что вам необходимо проанализировать — перспективы развития туризма в определённом регионе или открытие новой торговой точки в конкретном ТЦ, — СберАналитика поможет принять верное решение».