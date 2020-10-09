Технологии помогут улучшить дорожную ситуацию в Калуге

Simetra разработала рекомендации по улучшению условий движения на одном из наиболее проблемных участков улично-дорожной сети Калуги, в районе Синих мостов.

Проект, реализованный с помощью программных средств транспортного моделирования, позволит улучшить транспортную ситуацию в районе, сократить время проезда и обеспечить безостановочное движение транспорта по основным направлениям. По прогнозам, в результате проекта средняя скорость на участке может увеличиться в два раза (с 16,6 до 34,5 км/ч), а средняя задержка водителей на участке сократится в три с половиной раза (со 167 до 48 секунд).

Специалисты Simetra выполнили натурные исследования транспортных потоков. На основании анализа была разработана математическая модель движения транспортных средств. Эксперты предложили три варианта реконструкции улично-дорожной сети, а также программу координированного адаптивного управления светофорными объектами: режим работы светофоров будет меняться в зависимости от времени суток и загрузки дорог. Это позволит организовывать «зеленые коридоры» для того, чтобы пропускать как можно больше транспортных средств за единицу времени.

«Результаты исследований транспортных инженеров позволят разработать квалифицированное техническое задание на проектирование и реконструкцию улично-дорожной сети на протяжении около 6 километров. Разумеется, будут задействованы дороги не только в районе самих Синих мостов, но и прилегающие к ним: без реконструкции других перекрестков результата не будет», — сказал временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов.

Специалисты Simetra предложили мероприятия, которые лягут в основу технического задания на разработку проектно-сметной документации на расширение городских улиц и создание дополнительных полос.

«Проведенные работы помогут улучшить ситуацию в одном из проблемных мест города, где жители почти каждый день стоят в пробках. В рамках проекта мы также разработали концепцию автоматизированной системы управления дорожным движением, которая впоследствии может стать основой интеллектуальной транспортной системы Калуги», — отметил Кристиан Беттгер, директор по развитию компании Simetra.

Проект реализован с применением программного пакета PTV Vissim 2020, предназначенного для имитационного моделирования дорожного движения, создания микро- и мезомоделей перемещения личного и общественного транспорта в городах.