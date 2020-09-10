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Нанотрубки OCSiAl усовершенствуют звуковое оборудование

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Научно-производственный Центр Инноваций «КБ-групп» представила колонки с мембранами, изготовленными из нанотрубок. Такое качества звука еще недавно было доступно только на профессиональных музыкальных студиях.

Графеновые нанотрубки обладают уникальными свойствами, что делает их единственным универсальным аддитивом, способным улучшать свойства многих материалов. Предложенная портфельной компанией Роснано OCSiAl технология массового производства графеновых нанотрубок под брендом TUBALL дала специалистам компании НПЦИ «КБ-групп» возможность впервые в мире изготовить мембраны для акустических динамиков полностью из нанотрубок. Некоторые производители ведущих акустических брендов добавляют небольшое количество нанотрубок в традиционные материалы для производства мембран, но разработка российских ученых стала настоящим прорывом.

Работы в этом направлении начались весной 2018 года. В результате были созданы уникальные мембраны для высокочастотных динамиков из графеновых нанотрубок диаметром 25 мм и весом всего 0,025 грамма, в 4–6 раз легче аналогов из других материалов. Звучание инновационных мембран по натуральности превосходит звучание традиционных мембран из металлов, композитов и лучшие образцы бумажных высокочастотных динамиков. Также специалисты НПЦИ «КБ-групп» разработали уникальные композитные диффузоры для низкочастотных и среднечастотных динамиков из графеновых нанотрубок.

«На базе данных динамиков нами была создана линейка двухполосных акустических систем. У нас есть уникальный для рынка вариант с корпусами, изготовленными целиком из мрамора. Мы также выпускаем системы в двух корпусах, вложенных один в другой по технологии «Матрешка», – сказал генеральный директор НПЦИ «КБ-групп» Игорь Кулешов. – Важно, что в нашей инновационной акустической системе оба динамика состоят из одинакового материала – графеновых нанотрубок TUBALL™. В итоге оба динамика, работающие в разных диапазонах, схожи по звучанию, тембральному балансу и демпфированию, что крайне труднодостижимо для других производителей акустических систем».

Акустические системы с динамиками из нанотрубок сегодня уже доступны в продаже в России, с хорошими перспективами выхода на мировой рынок. Это еще одна из многочисленных сфер применения нанотрубок TUBALL среди которых производство асфальта, литий-ионных аккумуляторов, шин, композитных корпусов автомобилей, электрохимических источников тока, бетона, красок, адгезивов, полупроводников, алюминия и пластиков.

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