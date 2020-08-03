Softline помогает ВГТУ в переходе на отечественное ПО

Softline провела аудит на предмет интеграции российского ПО в инфраструктуру Воронежского государственного технического университета. ИТ-провайдер в соответствии с перечнем и категорийностью отечественного ПО из реестра Минкомсвязи определил наиболее приемлемые и перспективные категории ПО для внедрения отечественных разработок.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного ВГТУ и Softline в ноябре 2019 г. Стороны договорились о взаимодействии в области цифровой трансформации вуза, а также о совместной инновационной и научно-исследовательской деятельности. Данный проект осуществляется в рамках программы импортозамещения. Стоит отметить, что жесткие законодательные требования по переходу на отечественное ПО для вузов отсутствуют. Но, несмотря на это, понимая общий политический и ИТ-тренд, ВГТУ принял решение быть одним из первых университетов, где российское ПО займет достойное место как в инфраструктуре самого вуза, так и в учебном процессе. Это даст дополнительный импульс для развития образования и экономики.

Для федеральных и региональных органов государственной власти 2020 г. является важной вехой в реализации проектов в области импортозамещения программных продуктов. По ряду категорий использование российского ПО к концу года должно составлять 100%. В ходе аудита эксперты Softline проанализировали текущую ИТ-инфраструктуру ВГТУ и определили степень ее соответствия требованиям Минкомсвязи в области импортозамещения. В ходе анализа специалисты сервисного провайдера также составили перечень импортного ПО, для которого возможно подобрать отечественную альтернативу, дали рекомендации по составлению плана перехода, а также подбору конкретных решений с проведением пилотирования. В текущем году партнеры намерены продолжить реализацию проекта и перейти к конкретным внедрениям.

«Реализация проектов по переходу на отечественное ПО – одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед российскими вузами. Таким образом, университет не только поддерживает отечественных вендоров и повышает уровень информационной безопасности, но и подтверждает свое стремление быть в топе на рынке труда. Сегодняшние студенты обязательно должны обучаться работе с российскими программными продуктами», – сказал руководитель департамента по работе с государственными и академическими организациями Softline в ЦФО Роман Селиванов.

«Анализ текущего состояния ПО очень важен в рамках реализации большого проекта по модернизации информационных систем университета. Он позволяет наметить пути дальнейшего процесса импортозамещения. В ходе трансформации образования с традиционного на цифровое необходимо ориентироваться на российские ИТ-решения. Несмотря на то, что процесс перехода сложен и займет длительный период, он позволит, в перспективе, сократить расходы на ПО и оборудование и, что немаловажно, уменьшить зависимость критически важных информационных систем от зарубежного ПО. На данный момент активно ведется переход на современную систему обеспечения учебного процесса, которая позволяет создавать на своей основе различные сервисы для студентов и абитуриентов. Помимо цифровой трансформации вузов важно, чтобы российские программные продукты внедрялись и в сами образовательные программы университетов, а сотрудничество с ведущими ИТ-компаниями осуществлялось и в области разработки совместных методик обучения, проведения лабораторных, практических работ, олимпиад», – сказал проректор по цифровизации и проектно-инновационной деятельности ВГТУ Кирилл Скляров.