«AT Consulting Восток» строит ЦОД для Новосибирского авиазавода

Компания «AT Consulting Восток», входящая в Лигу цифровой экономики, реализует проект по созданию инфраструктуры ЦОДа Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Новый дата-центр будет соответствовать стандарту Tier III, обеспечивая круглогодичную бесперебойную работу оборудования в режиме 24/7.

На первом этапе проекта силами «AT Consulting Восток» проведены строительно-монтажные работы, обеспечено функционирование современных систем электроснабжения, кондиционирования и пожаротушения в помещениях ЦОДа, выполнен монтаж инженерных систем.

В рамках второго этапа специалисты компании смонтировали фальшпол, собрали изолированный «горячий» коридор, выполнили монтаж телекоммуникационных шкафов. В настоящий момент ведутся работы по монтажу кабельной сети. На финальной стадии, с августа по ноябрь текущего года, планируются пусконаладочные работы всего инженерного оборудования, установка системы мониторинга.

В результате дата-центр авиазавода будет отвечать высокому отраслевому стандарту Tier III, который подразумевает, что инженерная инфраструктура ЦОДа функционирует 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году; ожидаемое время простоя за год составляет не больше 1,6 часа, а ожидаемый коэффициент отказоустойчивости – 99,982%.

ИТ-инфраструктура ЦОДа обеспечит сохранность и безопасность хранения данных, инструменты мониторинга и управления для пользователей, высокую производительность (сетевая нагрузка до 100 ГБ/с) и возможности масштабирования (увеличение количества серверных стоек с 16 до 24 штук и мощности до 240 кВт).

«Надежность и эффективность для авиазавода – это не просто характеристики, а основа нашей философии, всей деятельности предприятия. Важно, чтобы технологическая цепочка самолетостроения, а также сопроводительные процессы были отлажены на самом высоком уровне. Запуск нового дата-центра позволит нам в будущем внедрять современные цифровые сервисы, опираясь на многофункциональное, надежное и производительное ИТ-оборудование», – сказал Александр Соловьев, начальник управления информационными технологиями филиала компании «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова».

«Реализация и управление сложными инфраструктурными проектами – это экспертиза, которая является конкурентным преимуществом нашей компании. В данном внедрении используются самые передовые технические решения, применяется комплексный подход: начиная от строительных работ по укреплению перекрытий в здании и заканчивая внедрением и настройкой сложных ИТ-систем. Проект обеспечит заказчика надежной, безопасной, доступной средой ИТ-оборудования с возможностью дальнейшего увеличения мощностей. Мы рады внести свой вклад в развитие нашего новосибирского завода, который делает одни из лучших самолетов в мире», – отметил Владимир Высоцкий, генеральный директор компании «AT Consulting Восток».