Сбербанк и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные нотариальные доверенности»

Сбербанк совместно с Федеральной нотариальной палатой и Минкомсвязи сообщили о проведении первой в России банковской операции на основании электронной доверенности, удостоверенной нотариусом. Этот шаг поможет в развитии «Электронных нотариальных доверенностей».

Новый сервис позволит нотариусам не только удостоверять цифровые доверенности, но и сразу направлять их в банк по защищенному каналу связи. Это позволит отказаться от передачи бумажного варианта доверенности поверенному – после оформления цифровой доверенности он практически сразу сможет провести операцию по доверенному счету в ряде отделений Сбербанка. Проект реализован при методологической поддержке Минкомсвязи России.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отметил: «Многие понимают цифровизацию как ИТ-автоматизацию отдельно взятых сервисов. Мы понимаем цифровизацию как принципиально иной подход к проектированию процессов, радикальное изменение всего текущего ландшафта устоявшихся взаимоотношений между организациями и конечными пользователями. Сервис электронных доверенностей как раз и является примером элемента новой цифровой архитектуры, который позволит обеспечить гражданам и организациям новую степень удобства и безопасности».

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Цифровизация рутинных процессов и высвобождение времени людей для того что им на самом деле важно – фундаментальный тренд России и других ведущих государств. Предоставление нотариальных сервисов в электронном виде - как раз один из таких процессов и ситуация с пандемией доказала правильность развития в этом направлении. Мы рады, что совместно с Федеральной Нотариальной палатой сделали сегодня большой шаг в этом правильном направлении и создали первую в России Электронную нотариальную доверенность».

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты, отметил: «Сегодня, когда гражданский оборот переходит в цифровое пространство, необходимо гарантировать защиту прав граждан и их собственности, и это является задачей нотариальной деятельности. Нотариат активно развивает цифровые инновации в своей работе, что позволяет создавать удобные и безопасные сервисы для людей в новых, электронных форматах. Эффективное сотрудничество ФНП со Сбербанком позволяет апробировать и делать общедоступными новые продукты, столь важные для граждан и бизнеса».

На первом этапе с помощью «Электронной нотариальной доверенности» можно будет проводить простые операции — снятие денег, пополнение, получение выписки с вклада или счета. Уже сейчас эта операция доступна в ряде московских отделений Сбербанка.

Сервис «Электронная нотариальная доверенность» позволит клиентам Сбербанка быстро и безопасно предоставлять поверенным лицам доступ к своим продуктам, облегчит работу с документами и защитит от рисков мошенничества.