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Спецпроекты

«РТ-Техприемка» представила цифровые решения

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«РТ-Техприемка» (входит в госкорпорацию Ростех) представила проекты в области цифровизации и автоматизации контроля качества в рамках конференции «Цифровизация производства 2020», организатором которой выступил Институт мировой экономики и информатизации (ИМЭИ) при поддержке Московской торгово-промышленной палаты. В качестве спикера от организации выступил первый заместитель генерального директора Денис Конончук.

«РТ-Техприемка» представила свои решения в рамках сессии «Ресурсы для цифрового производства», в ходе которой свои кейсы также презентовали эксперты таких организаций, как Siemens и VR Concept.

Среди представленных «РТ-Техприемкой» цифровых проектов были автоматизированная система мониторинга соответствия технологическим процессам, электронная система прослеживаемости, машинное зрение и другие. Все проекты объединяет общая цель их внедрения – формирование единой информационной среды в области качества.

«Цифровизация – один из ключевых трендов современной промышленности, в том числе и в части контроля качества. Мы внедряем цифровые решения для того, чтобы свести к минимуму человеческий фактор при финальной инспекции материалов на производстве, повысить качество и обеспечить безопасность продукции. Для нас этот момент крайне важен, так как «РТ-Техприемка» исполняет обязанности независимой инспекции в системе сертификации авиационной техники, - отметил первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемка» Денис Конончук. - Ряд наших решений уже внедрены, другие проекты находятся на стадии опытной или тестовой эксплуатации. Мы в кратчайшие сроки готовы применить наши решения на различных предприятиях российской промышленности».

Одним из ключевых аспектов некоторых проектов является применение машинного обучения. Использование технологий искусственного интеллекта, способных обучаться, предполагается как при работе с данными, так и при оценке соответствия качества принимаемой продукции. В частности, данные технологии будут использоваться для контроля качества стали, поставляемой на предприятия авиационного кластера госкорпорации Ростех. Решение было специально разработано российской компанией «ВидеоМатрикс» при участии «РТ-Техприемка». Пилотный проект будет реализован в августе 2020 года на челябинском предприятии по производству стальных листов для изготовления компонентов самолетов и вертолетов гражданской и боевой авиации.

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