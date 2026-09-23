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Электростанциям и электросетям в России запретят владеть имуществом для майнинга криптовалют

ФАС предлагает запретить субъектам электроэнергетики заниматься деятельностью операторов майнинговой инфраструктуры и иметь имущество, используемое для майнинга.

Законопроект о запрете майнинга на субъектах электроэнергетики

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект в виде поправок в Закон «Об особенностях функционирования электроэнергии» в части уточнения запрета на совмещение деятельности по передачи электрической энергии и майнинга. Документ разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

В 2024 г., в закон появилась норма, запрещающая юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) совмещать деятельность по передаче электрической энергии, деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии с майнингом цифровой валюты.

Сейчас предлагается распространить указанный запрет и на оказание услуг операторов майнинговой инфраструктуры.

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Фото: «Росэнергоатом»
ФАС предлагает запретить субъектам электроэнергетики заниматься деятельностью операторов майнинговой инфраструктуры

В закон предлагается добавить норму о том, что в целях обеспечения указанных требований юридическим лицам и ИП запрещается иметь одновременно на правах собственности имущество, непосредственно используемое для оказания услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству и купле-продаже электрической энергии, и имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по осуществлению майнинга цифровых валют и оказанию услуг операторов майнинговой инфраструктуры.

В то же время уточняется, что указанный запрет не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство электрической энергии на объектах генерации мощностью менее 25 МВт.

Для чего нужен новый запрет

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что юридическим лицами, ИП и аффилированным с ними лицам запрещается иметь в границах одной ценовой зоны оптового рынка одновременно имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по передачи электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, и имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по производству и купле-продаже электрической энергии.

Также закон запрещает совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии.

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Кроме того, согласно Закона «Об электроэнергетике» к общим принципам организации экономических отношений к основам государственной политики в сфере электроэнергетики относятся соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии, а также обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетике, обеспечения государственного регулирования деятельности субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных законом об электроэнергетики, при регламентации применения методов государственного регулирования, в том числе за счет установления их исчерпывающего перечня.

В связи с этим авторы законопроекта считают целесообразным распространить запрет на совмещение видов деятельности на операторов майнинговой инфраструктуры и их аффилированных лиц.

Где в России нельзя заниматься майнингом

Понятие майнинга в российском законодательство было введенов 2024 г. – в Законе «О цифровых финансовых активах». Тогда же Правительство поручило право запрещать майнинг на отдельных территориях. К настоящему моменту такой запрет установлен на территориях Москвы и Московской области, республиках Северного Кавказа, новых регионах, а также отдельных территориях Курской и Иркутской областей, Забайкальского края и Республике Бурятия.

Игорь Королев

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