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Отечественные не нужны. Государство на миллиарды рублей скупает китайские коммутаторы, игнорируя российские

В первой половине 2026 г. госзакупки китайских коммутаторов побили все рекорды, несмотря на продолжающуюся политику импортозамещения. Коммутаторы из КНР заняли половину российского рынка в госсекторе – на них было потрачено несколько миллиардов рублей.

Made in China никого не смущает

В российском госсекторе по итогам первой половины 2026 г. существенно выросло число закупок коммутаторов. Как пишет «Коммерсант», лидирующую позицию по объемам продаж здесь занял Китай – коммутаторы из Поднебесной пользуются при госзакупках гораздо более высоким спросом, нежели отечественные.

За период с 1 января по 30 июня 2026 г. рынок госзакупок коммутаторов в России составил почти 5,7 млрд руб. Было проведено примерно 1800 таких закупок. Для сравнения, годом ранее объем рынка составлял 4,1 млрд руб., а в первом полугодии 2024 г. – 3,6 млрд руб.

На китайские коммутаторы пришлось около половины рынка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя аналитического центра платформы B2B-РТС (входят «РТС-тендер» и B2B-Center). Статистика включает закупки по 44-ФЗ (госзакупки государственных и муниципальных структур) и по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием).

Ноунейм в ходу

Активнее всего в первой половине 2026 г. госсектор скупал коммутаторы малоизвестных китайских брендов – на них пришлась почти четверть всего рынка, 23%. На втором месте – коммутаторы популярной в России компании TP-Link, у которых 15%.

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victor217 / magnific
Сетевое оборудование из Китая очень ценится в российском госсекторе

В общей сложности китайские вендоры заняли 49% рынка. Годом ранее в лидерах были коммутаторы TP-Link и D-Link, ноунейм-модели – их доли составили в пределах 20%, 19% и 21% соответственно.

Отечественные коммутаторы в российском госсекторе – в числе аутсайдеров. Так, российская компания SNR заняла около 11% по итогам первой половины 2026 г.

Одну из причин популярности китайских коммутаторов в российском госсекторе озвучил партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. Он заявил изданию, что это связано с тем, что значительная часть госзакупок – это обслуживание уже построенных на китайском оборудовании сетей, «которые расширяются или обновляются».

Посмотреть шире

Если учитывать госзакупки всего сетевого оборудования в целом, не ограничиваясь одними лишь коммутаторами, то в январе-июне 2026 г. было совершено свыше 3,4 тыс. госзакупок на его поставку. Общая сумма всех сделок составила 16,43 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2024 г. рынок вырос почти в 2,2 раза.

«Коммерсант» также приводит статистику сервиса «Контур.Закупки» (принадлежит «СКБ Контур»), согласно которой общий объем закупок сетевого оборудования в российском госсекторе за аналогичный период времени увеличился с 3,61 млрд до 4,64 млрд руб. Закупки по 44-ФЗ снизились на 17,5%, в то время как закупки по 223-ФЗ выросли на 44,4%. Весь объем рынка коммутаторов, включая операторский, корпоративный и промышленный сегменты, по оценке вендора Yadro, в первом полугодии 2026 г. составил около 27–30 млрд руб. с НДС. Это примерно на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в компании.

Взгляд со стороны

По оценке директора по продуктам ГК «Аквариус» Константина Нахимовского, в российском госсегменте отечественные коммутаторы занимают около 30% рынка. В качестве основных игроков он назвал изданию компании Eltex, Qtech, B4COM и, конечно, «Аквариус».

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В АНО «Телекоммуникационное оборудование» не стали называть долю рынка российских коммутаторов, но добавили еще несколько компаний к числу основных производителей. Были упомянуты «Булат», Yadro и «Электра».

Как сообщил «Коммерсанту» заместитель генерального директора по сетевому оборудованию Fplus Артем Федосеев, доля российских устройств зависит от сегмента рынка. Он утверждает, что в сегменте устройств базового уровня количество российских изделий превышает число иностранных, не назвав ни доли рынка, ни бренды. В то же время, по его словам, в сегменте высокопроизводительных коммутаторов доля России по-прежнему низкая.

Геннадий Ефремов

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