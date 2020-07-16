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«Ланит» и Свердловская область будут сотрудничать в рамках проекта по цифровой трансформации региона

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Корпорация развития Среднего Урала и «Корус-АКС» (входит в группу компаний «Ланит») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере государственно-частного партнерства. Документ предполагает создание и эксплуатацию информационных систем, направленных на развитие цифровой инфраструктуры Свердловской области. Реализация запланирована в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Механизмы государственно-частного партнерства успешно применяются в сфере создания транспортной и социальной инфраструктуры, спорта и ЖКХ. Лучшие практики по осуществлению таких проектов мы будем использовать и в отрасли информационных технологий. Подписанное соглашение призвано объединить усилия с ключевыми игроками ИТ-рынка и сформировать наукоемкую базу для создания цифровой инфраструктуры Свердловской области. Это даст дополнительный импульс развитию научно-технологического кластера в регионе», — отметил генеральный директор корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

Проект «Цифровая трансформация Свердловской области» также предусматривает поддержку стартапов и субъектов малого и среднего предпринимательства в области разработки и внедрения цифровых технологий в существующие или новые проекты в рамках единой концепции цифровой трансформации региона.

«Корус АКС и группа «Ланит» за 30 лет своего существования накопили огромный опыт решения задач в ИТ-сфере. Мы будем рады применить его в интересах цифровой трансформации региона. Сегодня для этого уже существует много разных интересных предложений. Мы считаем, что для достижения следующего уровня цифровизации необходимо направить основные усилия на интеграцию лучших решений, в том числе, местных производителей. Тема государственно-частного партнерства для нас нова и сотрудничество с корпорацией развития Среднего Урала позволит ускорить переход от намерений к продуктивной работе», — сказал генеральный директор «Корус АКС» Андрей Куров.

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