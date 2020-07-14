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«Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе Техника

«РТ-Техприемка» «Ростеха» внедрит комплекс на базе искусственного интеллекта для контроля качества стали, поставляемой на предприятия авиационного кластера госкорпорации. Пилотный проект будет реализован на челябинском предприятии по производству стальных листов для изготовления компонентов самолетов и вертолетов гражданской и боевой авиации.

Решение специально разработано российской компанией «Видеоматрикс» при участии «РТ-Техприемка». Программно-аппаратный комплекс совмещает искусственный интеллект, нейросетевые технологии и компьютерное зрение. Готовые стальные листы размещаются на платформе устройства и анализируются видеокамерами. Полученные изображения обрабатываются программным обеспечением VmxDequs. Программа на основании заданных характеристик выявляет дефекты изделия, в том числе царапины и трещины, и классифицирует продукцию.

«Сырье, поставляемое на авиастроительные предприятия "Ростеха", будет проходить автоматическую проверку с использованием системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта и машинного зрения. Это поможет свести к минимуму человеческий фактор при финальной инспекции, предотвратить отгрузки дефектного сырья, сократить производственные издержки, повысить гарантии качества и безопасности продукции. Прототип комплекса уже прошел тестирование на площадке разработчика. В августе начнется использование системы для проверки продукции, поставляемой предприятиям холдинга "Вертолеты России" для гражданских и боевых вертолетов», – сказал генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

Программно-аппаратный комплекс контролирует качество коррозионностойкой стали ВНС-9-Ш, разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ). Она применяется для изготовления компонентов несущей системы российских вертолетов: легкого Ка-226, среднего Ка-62, тяжелого Ми-38, сверхтяжелого Ми-26, а также для ударных Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник».

Система состоит из расчетных, вычислительных и осветительных модулей. Разработчик – резидент фонда «Сколково» по направлению «Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение».

«В решении для "РТ-Техприемки" используется ряд собственных ноу-хау Videomatrix, связанных с аппаратной реализацией. Они позволяют при помощи видеокамер выявлять микродефекты на плоскостности листа, а также сложнейшие в определении дефекты с ухудшением отражающих свойств, размер которых всего 300 мкм. Все это позволяет говорить об очень высокой эффективности контроля качества и точности работы Vmx Dequs», – отметил генеральный директор «Видеоматрикс» Фарид Нигматуллин.

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