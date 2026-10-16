CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Техника Искусственный интеллект axenix
|

В России ИИ начал искать картельные сговоры при госзакупках

Начала работать ГИС «Антикартель», которая анализирует материалы торгов на предмет наличия картельных сговоров. Внедренный в систему ИИ впервые применен в России в подобных целях. После проверки ФАС возбуждает антимонопольные дела.

ФАС вооружилась ИИ

В России впервые применили искусственный интеллект для выявления признаков картельных сговоров на торгах, сообщили CNews в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

С использованием ИИ-технологии, внедренной в ГИС «Антикартель», Федеральная Антимонопольная служба (ФАС) уже возбудила 12 антимонопольных дел. В работе находится еще 31 расследование и 117 материалов находятся на стадии дополнительной проверки в территориальных органах.

Признаки завышения цен ИИ обнаружил, например, в торгах по оказанию услуг содержания зданий детских образовательных учреждений, а также при выполнении работ по капитальному ремонту мостов. Подробности и участники в сообщении не уточняются.

anti700.jpg
ГИС «Антикартель» уже использует ИИ для поиска признаков сговора участников торгов на госзакупках

Картельные сговоры лишают заказчиков возможности выбирать лучшие предложения и ограничивают конкуренцию, поэтому применение цифровых технологий для их выявления — важный шаг к более прозрачной и эффективной системе государственных закупок, отметили в аппарате Григоренко.

Как работает система

ИИ ФАС начала внедрять в работу в 2026 г. в рамках программы цифровой трансформации. Анализируя большие объемы данных, «Антикартель» не только ищет признаки известных моделей сговора, но и выявляет новые схемы.

Собранные системой материалы о потенциальных нарушениях проверяются людьми. «ИИ не заменяет специалистов, а усиливает их возможности», — пояснили представители ведомства.

Для добросовестных пользователей в ГИС есть сервис для самопроверки участников контрактной системы на «Госуслугах». Он оценивает торги, выдает количественную оценку риска участия в картеле и рекомендации по дальнейшим действиям.

Создание ГИС «Антикартель»

Тендер самой ФАС на создание ГИС «Антикартель» срывался два раза. Конкурс на разработку ГИС «Антикартель» был опубликован 27 апреля 2024 г., но заключенный с ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» контракт расторгли из-за исполнения работ ненадлежащим образом. Повторная госзакупка ФАС на 240,8 млн руб. тоже была приостановлена в августе 2024 г., на этот раз по жалобе участника электронного аукциона — ООО «Национальный Центр Информатизации» («НЦИ») на установление заведомо неисполнимых сроков исполнения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В июле 2025 г., как писал CNews, начался прием заявок на участие в электронном аукционе в рамках второй очереди создания системы. На это ФАС выделила 241,4 млн руб. В карточке закупки было указано, что работы должны завершиться до 20 декабря 2025 г.

Основным дополнением в рамках второй очереди разработки системы должно было стать внедрение алгоритмов машинного обучения для автоматического анализа 100% открытых торгов в Единой информационной системе (ЕИС). а также на площадке «ГИС Торги» и выявления признаков сговора по расширенному набору критериев. Это может быть, к примеру, синхронный отказ от снижения цены или необычные последовательности ставок.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В российском дизайн-центре микроэлектроники задержки зарплат. Инженеры увольняются

Росреестр потратит почти миллиард на обновление ПО для кибербезопасности

У национализированного создателя «Мира танков» новый владелец

Российские ученые запатентовали способ очистки диоксида кремния - ключ к производству современных чипов

Хакеры украли у властей данные о гражданах за 50 лет

Власти разрешат российскому облачному ПО и средствам защиты данных работать только с одной ОС

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские системы управления персоналом (HRMS) 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Провайдеры комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры 2026
ОБЗОР Провайдеры восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса (BCDR) 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Частные сети LTE 2026: крупнейшие проекты
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Рынок СЭД 2026