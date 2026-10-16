Хакеры украли у властей данные о гражданах за 50 лет

Хакеры смогли выкрасть данные британского Агентства юридической помощи почти за 50 лет. Самая старая запись датирована 1978 г. Это именно персональные данные простых жителей – их адреса, даты рождения и многое другое, включая сведения об обращении за юридической помощью. Кто стоит за атакой, остается неизвестным.

Полувековая коллекция

Британское агентство юридической помощи (Legal Aid Agency, LAA) признало, что взлом ее систем привел утечке гигантского объема персональных данных. Как пишет издание The Register. Самая старая запись из тех, что оказались в руках хакеров, датирована 1978 г., то есть ей 48 лет.

LAA – исполнительное агентство Министерства юстиции Великобритании, которое управляет Службой государственных защитников страны (Public Defender Service, PDS). Штат агентства – примерно 1250 сотрудников, через него проходят миллиарды долларов, которые власти Великобритании выделяют на юридические услуги для населения. Список его контрагентов – около 2000 различных юридических организаций и частных адвокатов в Англии и Уэльсе.

Хакеры атаковали LAA в апреле 2025 г., и поначалу представители службы говорили лишь, что украден «значительный объем персональных данных» (significant amount of personal data) до 2007 г., не уточняя нижнюю границу временного промежутка, пишет издание The Independent.

Что украли хакеры

Спустя полтора года вскрылись более подробные детали произошедшего. Власти Великобритании раскрыли примерное количество пострадавших в результате хакерской атаки людей, обращавшихся за юридической помощью.

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика Хакеры пока не успели опубликовать украденные данные

По информации LAA, киберпреступники украли 250 тыс. записей, вплоть до 1978 г. ранее агентство предполагало, что наиболее старая запись из тех, что оказались в руках хакеров, датирована 2007 г. При этом британское правительство предупредило, что цифра в 250 тыс. не представляет собой подтвержденное число пострадавших лиц. Иными словами, их может быть как меньше, так и больше.

Теперь же выяснилось, что украденных данных относится к 1990-м и 2000-м годам, а к периоду до 1990 г. относится «незначительное количество» (fractionally small number) записей. Их точное число не раскрывается.

Стоящие за атакой злоумышленники похитили, в числе прочего, контактные данные, даты рождения и номера национальных удостоверений личности обращавшихся за юридической помощью в Великобритании за последние 50 лет. Также у них на руках есть сведения о судимостях этих людей, об их статусе занятости.

Вместе с этим хакеры скопировали данные организаций, предоставляющих юридическую помощь, включая договоры с поставщиками услуг, адреса офисов, финансовую информацию, контактные данные и даже учетные данные для доступа к онлайн-порталу LAA (включая имена и адреса электронной почты). И это лишь небольшая часть перечня.

Но и это еще не все. В ходе расследования британский Минюст обнаружил, что хакеры получили доступ к информации из Службы тюрем и пробации Ее Величества (HM Prison and Probation Service, HMPPS), включая имена, даты рождения, гражданство и номера дел правонарушителей, находившихся под надзором службы пробации в период с 2010 по 2017 гг.

Кто виноват

К моменту выхода материала конкретные виновные в утечке не назывались. Министр по делам судов и юридических услуг Сара Сакман (Sarah Sackman) указала с своем в письменном заявлении в Палате общин: «Кибератака произошла потому, что преступники смогли использовать уязвимости в ИТ-системах LAA и получить доступ к системам, содержащим личную информацию».

«Затем они (хакеры – прим. CNews) скопировали и похитили некоторые данные, хранящиеся в Министерстве юстиции. Специализированные технические и аналитические группы продолжают детальный анализ информации, похищенной во время атаки», – добавила она.

По ее словам, «ни в одном случае не была затронута полная информация, касающаяся дел, рассматриваемых в рамках программы юридической помощи» (in no case was a complete record relating to a legal aid case affected).

«У нас нет никаких сведений о том, что украденные данные были опубликованы или распространены», – добавила Сакман.

Почему только сейчас

Объясняя, почему потребовалось полтора года, чтобы установить масштабы кражи, Министерство юстиции заявило, что злоумышленники похитили информацию, разбросанную по нескольким сложным системам, большая часть которой была неструктурированной, фрагментированной или неполной.

В ведомстве отметили также, что после хакерской атаки ее ИТ-специалисты ужесточили аутентификацию и контроль доступа, улучшили мониторинг безопасности и попутно устранили найденные уязвимости.