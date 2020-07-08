«Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС

Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области мобильный пункт управления для работы в зонах чрезвычайных ситуаций. Комплекс позволит получать, анализировать и отображать консолидированные данные по ликвидации ЧС, а также управлять силами и средствами региональных оперативных служб.

Оборудование мобильного пункта управления (МПУ) предназначено для бесперебойной работы в условиях отсутствия связи. Оно позволяет оперативно развернуть сети открытой и закрытой телефонной связи, предоставить пользователям доступ к интернету. Кроме того, с его помощью можно осуществлять информационный обмен, в том числе в режиме видеоконференции, сразу с несколькими внешними абонентами, находящимися на удалении.

«Оперативная ликвидация чрезвычайных ситуаций зависит от скорости принятия решений и полноты информации об обстановке в зоне происшествия. Поэтому развертывание систем связи и создание единого информационного пространства для оперативных служб напрямую влияет на эффективность действий. В 2019 г. мобильные пункты управления "Росэлектроники" участвовали во всероссийских учениях МЧС, где были высоко оценены представителями министерства. Наши МПУ уже используются в российских силовых ведомствах, а также в правительстве Санкт-Петербурга», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Основа информационного обмена с внешними абонентами в новом МПУ – спутниковый канал с максимальной пропускной способностью 40 Мбит/с и проводные линии связи. Выносная видеокамера высокого разрешения передает изображение в цифровом формате по проводному каналу.