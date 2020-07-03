«Гипноз» от Ростеха позволит удаленно обслуживать опасные объекты при помощи VR-технологий

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех разработал систему управления робототехническими комплексами (РТК) «Гипноз». Решение позволяет при помощи технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности оперировать РТК, выполняющими экстремальные задачи в условиях радиации, высоких и низких температур, плохой видимости.

Разработка может применяться при добыче, обогащении, производстве ядерного топлива, обслуживании реакторов атомных электростанций, для контроля радиационного фона на объектах хранения облученного ядерного топлива, ликвидации аварий в рудниках без участия человека, решения других специальных задач.

Система содержит пульт управления, комплекс датчиков, видеокамер, бортовые электровычислительные машины для установки на роботизированную платформу, лидар, высокоскоростной беспроводной канал управления, ретранслятор для увеличения дальности связи.

Оператор удаленно управляет беспилотным комплексом при помощи подключаемых к пульту управления VR-очков, на которые выводится информация с камер и датчиков робота. Технологии искусственного интеллекта позволяют автоматически определять и подсвечивать объекты, с которыми работает робототехника.

«Это инновационное решение, в основе которого одновременное использование технологии виртуальной реальности для управления роботом и искусственного интеллекта для классификации целей при помощи нейросетей. Входящий в систему высокоскоростной комплексный радиоканал обеспечивает стабильное качество связи во время удаленного управления роботом. Подобный функционал позволяет использовать разработку для решения широкого круга задач в топливно-энергетическом комплексе, промышленности и других сферах», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В составе Ростеха проект реализует дочернее предприятие Концерна «Автоматика» - АО «ВНИИ «Вега». Разработка отмечена дипломом победителя в номинации «Робототехника» в рамках выставки «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации».