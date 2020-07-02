Минкомсвязи России продлило эксперимент по «Доступному интернету»

Минкомсвязи России подвело промежуточные итоги реализации проекта по предоставлению гражданам безвозмездного доступа в интернет и приняла решение продлить эксперимент до 31 декабря 2020 года. Предоставление доступа осуществляется в рамках «пилота», запущенного Минкомсвязи России 1 апреля 2020 года.

В проекте участвуют пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России: «Ростелеком», «Мобильные Телесистемы», «Вымпелком», «Мегафон», «Эр-Телеком Холдинг», а также ряд региональных операторов. Каждый из пяти крупнейших операторов связи в среднем ежемесячно предоставлял доступ по фиксированным сетям связи более 50 тысячам уникальных пользователей. Средняя скорость оказания услуг связи в рамках эксперимента составила около 8,7 Мбит/сек. Суммарный объем трафика за апрель и май составил 5,5 ТБ. 63% пользователей скачали более 100 МБ информации с ресурсов и сайтов перечня.

«Мы зафиксировали интерес граждан к «социальному» пакету от операторов, и приняли решение продлить эксперимент, пока ведем работу в рамках законопроектной деятельности по безвозмездному предоставлению доступа к сайтам из утвержденного министерством перечня», - сказала статс-секретарь - замглавы Минкомсвязи России Людмила Бокова.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О связи», предусматривающий безвозмездный доступ граждан РФ к интернет-сервисам, включенным в реестр отечественных социально значимых ресурсов, был внесен в Правительство РФ 14 апреля 2020 года.

Совместно с операторами связи, организаторами распространения информации, СМИ и телеканалами за время эксперимента сформированы основные единые организационные, технические и контентные требования к социально значимым ресурсам для включения их в соответствующий реестр для предоставления не тарифицируемого доступа.

Минкомсвязи России также разработала порядок формирования перечня IP-адресов социально значимых ресурсов и доведения его до операторов связи. По этому порядку министерство утверждает и направляет в Роскомнадзор перечень социально значимых ресурсов. Затем владельцы этих ресурсов размещают в личном кабинете на сайте Роскомнадзора IP-адреса. На основе полученных данных формируется таблица, которая автоматически размещается в личных кабинетах операторов связи.

В настоящее время в реестр входит 371 сайт. Перечень разделен на несколько категорий: «коммуникационные сервисы», «агрегаторы социально значимой информации», «национальная культура и традиции», «непрерывное образование и повышение квалификации» и другие.