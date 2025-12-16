Из-за «убитых» дорог в российском регионе сломалась автоматическая слежка за большегрузами ценой в полмиллиарда

Власти Коми потребовали от «Ростелекома» выплатить 264 млн руб. неустойки из-за неработающей системы автоматических скоростных комплексов весового и габаритного контроля на дорогах. Шесть пунктов контроля с возможностью передачи данных в ЦОД и слежкой за транспортом были установлены на трассах, но так и не смогли полноценно заработать. Поставщик считает, что оборудование сломалось из-за «убитых» дорог, которые до сих пор не отремонтировали. Стороны уже пять лет спорят об очередности ремонта дорожного полотна и размере неустойки, дело дошло до Верховного суда.

Весы есть, а взвесить невозможно

Иск в Арбитражный суд республики Коми против ПАО «Ростелеком» подало ГКУ республики Коми «Дорожный контроль». Учреждение потребовало 264 млн руб. неустойки за три года простоя пунктов весогабаритного контроля (АСКВГК) на шести дорогах.

Пункты были созданы в рамках госконтракта стоимостью почти в полмиллиарда, который «Ростелеком» получил в 2018 г. При начальной цене контракта в 623 млн руб. компания согласилась выполнить его за 475 млн руб. В соответствии с договором, «Ростелеком» передавал систему весогабаритного контроля в аренду властям Коми на период с 2018 по 2023 г.

Freepik.com Система "Ростелекома" вышла из строя, по версии оператора это случилось из-за плохих дорог

Согласно контрактной документации пункты на шести дорогах, а также аппаратные комплексы к ним были приняты в эксплуатацию в рамках соглашения об аренде. Весовой контроль на дорогах необходим, чтобы уберечь дорожное полотно от повреждений, которые наносят перегруженные самосвалы, фуры и другие транспортные средства. За «перегруз» предусмотрены ощутимые штрафы, с июля 2025 г. они достигают 600 тыс. руб.

Как установил суд, все пункты контроля утратили работоспособность в период с 17 апреля 2019 г. по 29 января 2021 г. и на середину 2025 г. также находились в нерабочем состоянии. Указанные АСКВГК расположены на автомобильных дорогах вблизи сел Визинга и Зеленец, поселка Краснозатонский, в Эжвинском районе города Сыктывкара, в городах Ухта и Усинск. Власти потребовали от «Ростелекома» выплатить неустойку в 264 млн руб., исходя из цены контракта и времени простоя, но тот не пошел на встречу. Тогда они обратились в суд.

Суд первой инстанции поддержал требование, а вот апелляция снизила размер неустойки до 202 млн руб. из-за частичного пропуска срока давности, при этом кассация посчитала, что были допущены нарушения при подсчетах и отправила дело на пересмотр. Верховный суд отказался отменять это решение. В настоящее время дело снова рассматривает Арбитражный суд республики Коми.

Почему сломалась система?

В «Ростелекоме» утверждают, что первоначально суды неправомерно пришли к выводу о нарушении госконтракта, тогда как неработоспособность системы весогабаритного контроля вызвана ненадлежащим качеством дорог, ответственность за которую несет ее собственник — власти республики Коми.

«О ненадлежащем качестве дорожного покрытия собственнику дороги было сообщено в установленные контрактом сроки, однако действий по устранению колейности им не предпринимались», — утверждают в Ростелекоме.

В компании также посчитали, что государственное «учреждение злоупотребляет своими правами по начислению неустойки, поскольку использует ее взыскание как средство обогащения».

В пресс-службе «Ростелекома» Cnews пояснили, что не комментируют разбирательства до их завершения.



«Компания, как и всегда, будет отстаивать свою позицию на всех этапах рассмотрения дела. "Ростелеком" принимал участие в создании систем автоматического весогабаритного контроля в 30+ регионах России, которые за годы эксплуатации доказали свою эффективность. Главная цель таких систем — обеспечение долгосрочной сохранности дорожного покрытия за счет эффективного цифрового контроля превышения веса и габаритов проезжающего грузового автотранспорта», — пояснили в «Ростелекоме».

IT-эксперт Евгений Коновалик отмечает, что системы автоматического весогабаритного контроля не работают как классические весы - в них встроены тензоэлектрические датчики (они фиксируют деформацию дорожного полотна). Поэтому все неровности, колейность и нарушения полотна действительно значительно искажают показания датчиков.

«В теории это можно было компенсировать алгоритмами или ИИ, но на практике такие комплексы не обладают вычислительной инфраструктурой и стабильной физической средой, а параметры дороги (в том числе погодные условия) меняются слишком быстро. Основная причина конфликта — изначальная архитектурная ошибка: система весогабаритного контроля была спроектирована как IT-решение (с глубоко продуманной интеграцией с гос.сервисами, межведомственной связью), но по факту это кибер-физический комплекс, критически зависящий от состояния дорог», — сказал CNews Коновалик.

При этом ответственность за результат распределена между подрядчиком и региональными властями.

«Среда изначально была не готова к технологическому решению, и внешние факторы не были продуманы инженерами на этапе создания архитектуры», — заключил эксперт.

Верховный суд оказал поддержку «Ростелекома»

Попытки властей Коми взыскать неустойку с «Ростелекома» могут и вовсе закониться ничем. Как считает управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко, отказ Верховного суда России в жалобе властей Коми усиливает позиции «Ростелекома», так как апелляция уже отменяла снижение, но теперь первая инстанция может учесть решение Верховного суда.

«Вероятность того, что «Ростелеком» вовсе не заплатит неустойку, высока, особенно если суд первой инстанции подтвердит исполнение контракта и применит постановление правительства №783 о списании неустоек менее 5% от цены контракта», — говорит Головченко.

Юрист прогнозирует два варианта развития событий. После возвращения дела в первую инстанцию суд может вновь снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ за несоразмерность, как ранее до 202 млн руб., или полностью отказать в иске, признав аргументы «Ростелекома» о плохих дорогах.

Партнер Enforce Law Company Сергей Толстобров считает, что суд первой инстанции при повторном рассмотрении дела снизит размер неустойки, подлежащей взысканию с «Ростелекома», исходя из объемов нарушенного обязательства и необходимости соблюдения баланса интересов сторон по государственному контракту.

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева отмечает, что по договору «Ростелеком» сдавал в аренду бюджетному учреждению шесть автоматических скоростных комплексов весового и габаритного контроля. Как арендодатель «Ростелеком» был обязан поддерживать сданное в аренду имущество в исправном состоянии. Именно за нарушение этого обязательства и начислена неустойка.



«Тот факт, что имущество утратило работоспособность установлен в рамках других дел, является преюдициально значимым и не доказывается в рамках этого дела (ч. 2 ст. 69 АПК РФ).

Размер неустойки связан с количеством комплексов, работоспособность которых не смог обеспечить «Ростелеком». Неустойка начисляется за каждый день просрочки. То есть сейчас спор идет о дате, когда каждый из шести сданных в аренду комплексов вышел из строя», — говорит Пугачева.

Что собой представляет система пунктов весогабаритного контроля «Ростелекома»

«Ростелеком» предоставила властям Коми в аренду систему для контроля веса и габаритов грузового транспорта. Как следует из госконтракта, речь идет в том числе о системе измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении «ИБС ВИМ».

Это не только определение размера и веса, а полноценная система слежения за грузовым транспортом. Госконтракт подразумевает, что в состав поставки входят шесть АСКВГК, а также комплексное оборудование для сбора, обработки и хранения данных. Эта система обменивается информацией с внешними сервисами и включает подсистему для выдачи специальных разрешений на перевозку тяжелых грузов. Также она содержит модули связи и защиты данных, дорожные опоры и двенадцать устройств для оповещения водителей о превышении допустимых параметров транспорта.

Система работает в автоматическом режиме. Она фиксирует весь проезжающий транспорт, в том числе с признаками нарушений, без необходимости его остановки. Она выявляет различные нарушения: превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение по обочине, а также несоблюдение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Вся собранная информация передается по защищенным каналам связи в центр обработки данных, правоохранительные органы и министерство транспорта России. Для работы с данными могут использоваться облачные технологии. Система ведет базу данных, в которой информация о всех зафиксированных транспортных средствах хранится 90 дней, а данные о нарушениях — в течение пяти лет для использования в качестве доказательств.

Кроме того, система интегрирована с другими ведомственными ресурсами, например, с системой Росавтодора по выдаче специальных разрешений. Она также автоматически контролирует поступление платежей за эти разрешения и возмещение ущерба дорогам от тяжелого транспорта. Система способна работать автономно.

По условиям соглашения, «Ростелеком» обязан обеспечивать круглосуточную и бесперебойную работу системы весь год, за исключением времени на плановый ремонт и обслуживание. Единственным пользователем информации из системы являются власти Коми.

Споры о ремонте дорог

Пока пункты не работают, стороны продолжают спорить в судах. Так, дело касается не только неустойки. Власти уже пятый год требуют от «Ростелекома» отремонтировать пункты весового контроля и асфальт вокруг них, а «Ростелеком» утверждает, что это можно сделать только после ремонта дорог, которые находятся в собственности региона.

Компания предлагает властям отремонтировать дороги, восстановив несущие способности нижних слоев основания, регулирующих слоев и земляного полотна, а также дорожного полотна. В суде обсуждается необходимая температура для проведения работ, рассматриваются многочисленные жалобы и требования об отсрочках.