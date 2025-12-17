CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Московская область перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис»

Завершился масштабный проект по внедрению виртуальной инфраструктуры на базе экосистемы решений «Базис» для Правительства Московской области. Решения ИТ-разработчика стали основой информационных систем четырех десятков региональных министерств и ведомств Правительства Московской области, в которых заняты более 100 тысяч сотрудников.

Одна экосистема для всей области

Продукты компании поставляются в составе российских программно-аппаратных комплексов (ПАК). Платформа виртуализации Basis Dynamix Enterprise аккумулирует основные вычислительные мощности информационных систем Правительства Московской области. Basis Dynamix Cloud Control отвечает за управление облачной частью инфраструктуры. Basis Virtual Protect обеспечивает интеграцию инструментов для резервного копирования виртуальных сред. Basis Guard реализует высокий уровень доступности и катастрофоустойчивость инфраструктуры. Действуя как единая экосистема, ПО «Базиса» решает все задачи, связанные с работой инфраструктурного слоя ИТ-подразделений администрации региона, позволяя им оказывать качественные услуги как внутренним потребителям, так и в целом населению области.

photogenica-phx168214114.webp

© Gorodenkoff / Фотобанк Фотодженика
Всего работу информационных систем будут обеспечивать 480 серверов-узлов виртуальной инфраструктуры

Работы по внедрению современных российских программно-аппаратных комплексов в инфраструктуру Правительства Московской области были начаты в прошлом году. Всего работу информационных систем будут обеспечивать 480 серверов-узлов виртуальной инфраструктуры. Реализация масштабного проекта в Московской области подтверждает позицию «Базиса» как ведущего российского разработчика ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой для региональных органов власти и крупных государственных заказчиков.

Генеральный директор группы «Базис» Давид Мартиросов подчеркнул: «Замена ИТ-инфраструктуры Правительства одного из крупнейших по численности населения российских регионов — сложный и масштабный проект, реализация которого требует четких и выверенных действий от всех участников. Как лидер рынка, мы привыкли решать сложные инженерные задачи, и в нашем портфеле уже есть ряд сопоставимых кейсов как с государственными структурами, так и с крупным бизнесом. Уверен, тот уникальный опыт, который мы получили в ходе работы с Правительством Московской области, станет примером для успешной реализации аналогичных инициатив в других регионах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Рынок СУБД 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР Wi-Fi для бизнеса 2025
ОБЗОР Российские IBP-системы 2025
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Российские DMP-платформы 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Рынок СЭД 2025