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Спецпроекты

В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

ДИТ Москвы объявил о том, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) создано первое межотраслевое объединение. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, к нему присоединились более 30 технологичных компаний и учреждений, специализирующихся на робототехнике, электронике и ИТ-решениях.

«Первым межотраслевым объединением в рамках МИК стал инновационный территориальный кластер “Зеленоград”. В его состав вошли 33 научных, образовательных, исследовательских и производственных организации. Вместе они будут работать над проектами в области информационных технологий, электроники и микроэлектроники, медицины и робототехники», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Цель первого проекта участников инновационного территориального кластера (ИТК) «Зеленоград» — создание кооперационной модели в сфере микроэлектроники на основе нитридных технологий. Речь идет о совместных научно-технических исследованиях и разработках, а также производственных программах.

«Результатом пилотного проекта станет выпуск современных отечественных образцов электронной техники, способных конкурировать с зарубежными аналогами», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что для создания высокотехнологичных продуктов часто необходимы усилия нескольких профессиональных коллективов — разработчиков, материаловедов, производителей оборудования, программистов и экспертов в других областях. Формат межотраслевых кластеров сделает более эффективным взаимодействие его участников с городом, облегчит процесс привлечения инвестиций и позволит запускать фундаментальные высокотехнологичные проекты.

«Объединение инновационных компаний предполагает и интеграцию технологий, поэтому площадкой для общей координации является ИТ-платформа i.moscow. Ее электронные сервисы и инструменты позволяют создавать межотраслевые кластеры, приглашать в их состав участников и партнеров, выстраивать кооперационные цепочки, обеспечивать коммуникацию внутри сообщества из любой удобной точки без ограничений по территориальному признаку», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Любой участник Московского инновационного кластера в личном кабинете на платформе i.moscow может подать заявку на создание новых межотраслевых кластеров или, используя сервис «Межотраслевые кластеры», вступить в уже существующее объединение. Процесс заполнения заявки максимально автоматизирован. Вся информация поступает из личного кабинета пользователя. Заявка на создание нового межотраслевого кластера уходит на проверку, и в течение 10 рабочих дней участник получит уведомление о результатах рассмотрения.

Чтобы зарегистрировать межотраслевой кластер, нужно сформировать консорциум, куда войдут не менее 30 организаций из одной или нескольких смежных областей, которые будут разрабатывать как минимум один проект. Все организации должны быть участниками Московского инновационного кластера.

Московский инновационный кластер — уникальное объединение для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными компаниями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам МИК доступны более 200 мер поддержки и широкий набор полезных в работе инструментов. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. В состав кластера входят более девяти тысяч организаций.

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