Власти хотят из-за санкций продлить срок действия госсубсидий на разработку чипов

Минпромторг хочет продлить срок действия субсидий на разработку электроники и радиоэлектроники из-за возможного массового срыва контрактов. Об этой проблеме отрасль предупреждала два года назад. Из-за санкций российские процессоры, производимые за рубежом, стали недоступны, как и многие другие материалы и комплектующие. Но поблажки получат не все.

Отсрочка на два года

Как выяснил CNews, Минпромторг предложил продлить на два года срок действия субсидий по госпрограммам «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие». Это следует из проекта постановления Правительства, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, получатели средств могут продлить срок достижения результатов по выданной субсидии без увеличения ее размера.

Однако при определенных условиях. Например, если госкорпорация не может закупить комплектующие или материалы по ранее оформленному ей заказу из-за переносов сроков проекта. Или если получатель субсидии выполняет гособоронзаказ, а также при наличии сертификата Торгово-промышленной палаты (ТПП) об обстоятельствах непреодолимой силы. А также если мобилизовано более 15% численности сотрудников предприятия, выполняющих работы.

elektronika_700.jpg

pressfoto на Freepik
Власти могут продлить сроки субсидий

Продлить срок компании могут при отправке заявления о продлении срока субсидии с приложением одной из причин, перечисленных выше.

Минпромторг хочет внести изменения в постановление Правительства от 9 марта 2022 г. № 308 «О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств». Изменения также касаются субсидий по программам «Развитие авиационной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Проект изменений был разработан в соответствии с протоколом совещания Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова от 23 апреля 2025 г. в целях «недопущения недостижения результатов предоставления субсидии».

Давняя проблема

Еще в декабре 2023 г. CNews писал о том, что ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила у Минпромторга послаблений для предприятий, получивших госсубсидии на разработки в области электроники из-за риска «массового неисполнения своих обязательств» по ним.

По данным АРПЭ, ожидался массовый срыв работ из-за отсутствия на российском рынке необходимого оборудования и российских процессоров. Послабления были необходимы, чтобы избежать штрафов и требований вернуть субсидии со стороны Минпромторга.

АПРЭ предложила предусмотреть возможность расторжения соглашений на предоставление субсидий без возврата в бюджет средств. При этом компания должна будет передать в собственность России созданный научно-технологический задел.

«Наиболее сложная ситуация у компаний, которые взялись за работки оборудования на российских микропроцессорах и использовали субсидии Минпромторга, — рассказывал CNews глава АРПЭ Иван Покровский. — Объем поставок российских микропроцессоров сейчас ограничен из-за санкций на доступ к зарубежным полупроводниковым фабрикам. Это не позволяет компаниям выполнить обязательства по объему продаж, которое зафиксировано в соглашениях о субсидировании проектов с Минпромторгом».

Кристина Холупова

