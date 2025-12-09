CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Законодательство Кадры Телеком Инфраструктура Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника Ритейл Дистрибуция Розница Техника ИТ в торговле
|

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

Сотрудники Министерства юстиций США в декабре 2025 г. задержали двух мужчин, предположительно нарушивших законы экспортного контроля, пытавшихся контрабандой ввезти в Китай чипы с искусственным интеллектом производства Nvidia на сумму не менее $160 млн. В ведомстве утверждают, что эти мужчины организовали контрабандную сеть, которая перед отправкой заменяла маркировку Nvidia на чипах с искусственным интеллектом H100 и H200 на вымышленный бренд. В 2025 г. на территории США действуют ограничения на экспорт в Китай, которые, по заявлению правительства, представляют угрозу национальной безопасности.

Обвинение и арест

Граждан Китая в декабре 2025 г. задержали в США из-за контрабанды чипов Nvidia на сумму не менее $160 млн, пишет Bloomberg. Прокуратура раскрыла схему, по которой H100 и H200 пытались тайно отправлять в Китай, но это произошло на фоне того, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил Nvidia экспортировать свои чипы H200 в Пекин.

Прокуроры утверждают, что Фаньюэ Гун (Fanyue Gong) в возрасте 43 лет, гражданин Китая, проживающий в Нью-Йорке, и Бенлин Юань (Benling Yuan) в возрасте 58 лет, гражданин Канады китайского происхождения, сговорились с сотрудниками логистической компании из Гонконга и китайской компании, занимающейся технологиями искусственного интеллекта, чтобы обойти экспортный контроль США.

Как полагают сотрудники Министерства юстиций (Минюст) США, что Фаньюэ Гун и его сообщники получали чипы Nvidia через посредников и фиктивных покупателей, а затем ложным образом заявляли, что товары предназначены для клиентов в США, Тайване или Таиланде.

chipy700.jpg

Nvidia
В США арестовали двух граждан КНР за нелегальный вывоз ИИ-чипов на $160 млн

ИИ-чипы отправлялись на несколько складов в США, где их сотрудники снимали маркировку Nvidia и наклеивали ярлыки с названием компании Sandkyan, которую, по мнению прокуроров, не существовало. После этого чипы готовили к экспорту, говорится в обвинительном заключении. В отдельном документе прокуроры утверждают, что Бенлин Юань помогал привлекать и организовывать людей для проверки неправильно маркированных чипов от имени гонконгской логистической компании. Прокуроры оценивают, что схема действовала как минимум с ноября 2023 г.

Оформление экспортной документации

Третий участник схемы, Алан Хао Сюй (Alan Hao Xu) в возрасте 43 лет, и его компания признали себя виновными еще в октябре 2025 г. в контрабанде и незаконном экспорте, проинформировал Минюст США. Он является владельцем компании в техасском Хьюстоне и нескольких складов на территории США. Именно эти помещения использовались для перемаркировки ускорителей Nvidia с целью облегчения контрабанды, как полагает следствие.

Алан Хао Сюй и его компания получили более $50 млн через переводы из Китая для финансирования операций, в рамках которых экспортировались или пытались экспортировать чипы Nvidia на сумму не менее $160 млн.

snapedit_1765273542178.jpeg

Instagram - gunshinefiles
Подозреваемые Фаньюэ Гун и Бенлин Юань

«Система экспорта является строгой и всеобъемлющей», — заявил представитель Nvidia. «Даже продажи продуктов старого поколения на вторичном рынке подлежат строгому контролю и проверке. Несмотря на то, что миллионы контролируемых графических процессоров используются в предприятиях, домах и школах, мы будем продолжать работать с американским правительством и нашими клиентами, чтобы обеспечить отсутствие контрабанды подержанных товаров».

Реакция посольства

Представитель посольства Китая в Вашингтоне 9 декабря 2025 г. заявил, что китайское правительство требует от своих граждан за рубежом строго соблюдать местные законы и правила, при этом легально защищая законные права и интересы за границей.

Адвокат Бенлина Юаня отказался от комментариев, а представитель Фаньюэ Гуна пока не был установлен.

Запрет на экспорт

В 2022 г. правительство США ввело экспортные ограничения, которые запрещают Китаю получать определенные полупроводниковые чипы, произведенные где-либо в мире с использованием американского оборудования.

В сентябре 2025 г. администрация Трампа расширила список ограничений, автоматически включая дочерние компании, в которых 50% или более принадлежит компании из списка.

Это объявление демонстрирует важность микросхем, которые стали центром растущего соперничества между Пекином и Вашингтоном, о чем информировал CNews. США ужесточили ограничения на экспорт в Китай, который, по их мнению, представляет угрозу национальной безопасности. Эти правила стоили Nvidia и ее конкурентам миллиарды долларов в виде упущенной выручки.

Разрешение Nvidia экспортировать

9 декабря 2025 г. Дональд Трамп сообщил о снятии экспортного контроля с используемых в ИИ-технологии чипов H200 производства компании Nvidia. «Я проинформировал председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина (Xi Jinping) о том, что США позволят Nvidia поставлять свои H200 проверенным клиентам в Китае и других странах на условиях, позволяющих обеспечить сохранение национальной безопасности на высоком уровне. Председатель Си Цзиньпин отреагировал положительно», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. При этом он уточнил, что пользующиеся большим спросом чипы Blackwell и чипы Rubin следующего поколения от Nvidia не являются частью сделки. Трамп также уточнил, что Министерство торговли США завершает работу над деталями и аналогичным подходом для AMD, Intel и других американских компаний-производителей чипов.

В свою очередь руководство Nvidia высоко оценило это решение, сообщив, что оно обеспечивает продуманный баланс, который выгоден для Америки.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Российский дизайн-центр оштрафовали на десятки миллионов за просрочку разработки «космического» процессора

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще
CNEWS TV CNews FORUM: Путь ИТ-директора в России – какой он?
ОБЗОР Цифровизация строительной отрасли 2025
CNEWS TV Стоит ли инвестировать в ИИ вдолгую?
ОБЗОР СЭД/ECM-платформы для крупных предприятий 2025
ОБЗОР EdTech: Цифровизация образования
CNEWS TV CNews FORUM: Российский ИТ-рынок замер — что происходит и чего все ждут?
ОБЗОР Рынок HR Tech 2025
CNEWS TV Пятилетку инсорс-разработки скоро сменит пятилетка аутосорсинга
ОБЗОР Российские RPA-платформы 2025