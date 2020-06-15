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МТС обеспечила переход законодательных органов власти Кубани на удаленную работу

Телеком ИТ в госсекторе

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила формат удаленной работы для органов законодательной власти Краснодарского края. С помощью сервиса МТС Городская Дума Краснодара и Законодательное собрание Краснодарского края получили возможность проводить селекторные совещания и заседания онлайн и в защищенном режиме из любой точки.

Представители органов исполнительной власти края получили инструмент для работы в удаленном формате: помимо собственно сервиса видеоконференции, появилась возможность участвовать в обсуждениях, загружая файлы любого формата для обсуждения, обмениваться мгновенными сообщениями и голосовать. Для организации полноценных онлайн-собраний МТС организовала неограниченное количество одновременных видеопотоков. К собраниям подключаются одновременно до ста человек. Сервис позволяет задействовать и большее количество участников с сохранением высокого качества изображения и передачи звука.

Для подключения сервиса не потребовалась установка дополнительного оборудования. Пользоваться сервисом можно с любых устройств и через любой интернет-браузер. Решение обеспечивает сохранность данных за счет использования самых современных криптографических средств, надежных дата центров и защищенных каналов связи.

«Новые реалии ускорили переход к технологическим форматам работы. За последние три месяца текущего года представители госсектора и муниципальных предприятий в два раза чаще стали обращаться в МТС с запросами по автоматизации рабочих процессов, организации удаленной работы. Например, автоматизированными сервисами стали пользоваться в Министерстве труда и социального развития региона, в больницах края. Большинство компаний и учреждений впервые попробовали цифровые инструменты и оценили их удобство и эффективность. Мы предоставляем решения под конкретную задачу и особенности клиента с учетом индивидуальных требований к безопасности и наполнению бизнес-процессов любого предприятия», — отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.

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