Япония вложит $2 млн в создание инженерных классов на базе российских технологий

Robbo Japan, подразделение резидента фонда «Сколково» компании «Роббо», включено в государственную программу субсидирования услуг EdTech. Российский производитель образовательной робототехники получит от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии финансирование на открытие классов робототехники и программирования в японских общеобразовательных школах.

С 2020 г. в Японии реализуется концепция STEM-образования (Science/Technology/Engineering/Mathematics). Она предполагает обучение точным наукам, технологии, инженерному делу. Программирование и робототехника стали обязательными предметами в школах Японии.

Государственные субсидии покроют 70% расходов на организацию инженерного класса, 30% инвестирует компания – участник программы. В 2020 г. Robbo Japan планирует оборудовать первые 200 школ. Таким образом, субсидии японского правительства в проект составят около $2 млн.

Инженерный класс «Роббо» включает в себя набор оборудования и программного обеспечения для обучения робототехнике, программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, схемотехнике, технологиям интернета вещей и «умного дома». Также методисты компании проведут обучение педагогов, предоставят методические материалы и поурочные планы.

Ясуо Ниномия, директор по развитию бизнеса Robbo Japan, сказал: «Мы запускаем конкурс, на котором выберем первые 200 школ для открытия "Роббо классов" уже в этом году. Преимуществом нашего решения является комплексный подход: мы предоставляем не только оборудование и ПО, но и образовательные методики, по которым учатся более 50 тыс. детей в 18 странах мира. У нас глубоко проработанные программы, которые включают поурочные планы для каждой дисциплины и каждой возрастной группы. Кроме этого, мы обучаем педагогов и оказываем им методическую поддержку».

Павел Фролов, основатель «Роббо», сказал: «Образовательный рынок Японии очень перспективен для нас. В стране работает около 20 тыс. учреждений начальной школы, где учатся дети с 6 до 12 лет. Пока немногие из них обладают необходимыми оборудованием, программами и образовательными методиками, позволяющими организовать уроки по инженерным дисциплинам. Наше решение "Роббо класс" как раз направлено на реализацию концепции STEM–образования, на которую ориентируются школы Японии».

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» кластера информационных технологий фонда «Сколково», отметил: «Резидент "Сколково" компания "Роббо" продолжает развитие на японском рынке, доказывая, что российская образовательная робототехника занимает ведущие позиции на мировой арене. В Японии – на родине роботов – школьники будут учиться изобретать, используя российские технологии и образовательные методики. Такое государственно-частное партнерство – хороший пример взаимовыгодного сотрудничества, когда правительство решает социальные задачи, привлекая компетенции и ресурсы бизнеса».

Комплексное решение «Роббо класс» было протестировано в японских школах в середине 2019 г. после победы компании в конкурсе Fukuoka Startup Day. Получив положительное заключение по итогам пилотных проектов, компания приняла решения о выходе на японский рынок.

Подразделение Robbo Japan зарегистрировано в декабре 2019 г. В апреле 2020 г. открылись первые кружки робототехники в Токио и Фукуоке. Занятия стартовали в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сеть Robboclub.ru в Японии стала одой из первых, кто предложил дистанционные курсы по программированию, 3D-моделированию и схемотехнике.