Ивановская область и «Цифровая экономика» ускорят внедрение цифровых решений в социально-экономической сфере

Правительство Ивановской области и организация «Цифровая экономика» договорились о сотрудничестве в рамках реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Ивановской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Соглашение предусматривает повышение эффективности государственного управления в Ивановской области за счет применения информационных технологий и организацию совместной работы по запуску технологических решений, направленных на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении.

«Подписание соглашения – важный шаг для внедрения цифровых сервисов и платформ на территории Ивановской области. Вместе с региональными органами власти и бизнес-сообществом мы ускорим цифровизацию экономики и социальной сферы региона, сфер государственного и муниципального управления. Одним из источников решений станет база региональных кейсов цифровой трансформации, созданная организацией «Цифровая экономика», которая сегодня насчитывает более 200 проектов. Это эффективные цифровые решения, проверенные на практике, которые, уверен, помогут сделать жизнь в Ивановской области более комфортной и технологичной», – сказал Евгений Ковнир.

Конкретные цифровые решения, приоритетные для внедрения именно в Ивановской области, будут определены в рамках стратегической сессии «Цифровая прокачка региона», мероприятия которой стартовали накануне. Работа организована по таким приоритетным направлениям как городское хозяйство, государственное управление, цифровая прокачка бизнеса и кадры для цифровой экономики. В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и предприятий региона, представители АНО «Цифровая экономика», ведущих российских ИТ-компаний и институтов развития. В рамках стратегической сессии сформируют ключевые инициативы и конкретные цифровые решения для реализации в регионе.

«"Цифровая прокачка" – это возможность получить экспертизу ведущих российских компаний и перенять опыт практического внедрения лучших цифровых продуктов. Сегодня особо важно сосредоточить все усилия и внимание именно на тех проектах, которые в ближайшее время принесут реальные результаты и позволят улучшить качество жизни жителей региона», – отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.

Ивановская область – первый регион, где стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона» проходит в онлайн-формате. Ее итоги подведут на областном дне предпринимателя.