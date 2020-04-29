Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

На Дальнем Востоке развернут систему наблюдения за воздушным движением, которая охватит 4 млн квадратных километров воздушного пространства, что станет мировым рекордом. Проектные работы выполняются с учетом законодательных ограничений, связанных с эпидемической ситуацией и распространением нового коронавируса SARS-CoV-2.

Старт работ - в 2020 году в рамках создания цифрового поля наблюдения за воздушным движением в Хабаровском укрупненном центре (ХУЦ) Единой системы организации воздушного движения.

Мероприятия предполагают развертывание первой сертифицированной интегрированной многопозиционной системы наблюдения «Альманах» (система мультилатерации, МПСН «Альманах») на Дальнем Востоке. Оборудование представляет собой сеть территориально распределенных станций, определяющих местоположение и траекторию полета гражданских воздушных судов в цифровом формате в режиме реального времени.

МПСН «Альманах» способна одновременно осуществлять функции аэродромного и широкозонного средства мониторинга. Заказчик широкозонной системы – ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», работы проводятся под контролем концерна ВКО «Алмаз-Антей». Срок реализации проекта – три года.

Разработчик и производитель МПСН «Альманах» - научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» («ЦРТС»), член и один из основателей Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). Инженеры компании провели обучающий семинар по проектированию широкозонной системы наблюдения. Мероприятие состоялось в аэропорту «Пулково» на базе Северо-Западного филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», где годом ранее была развернута крупнейшая в мире система мультилатерации с зоной охвата более 1 миллиона квадратных километров с использованием оборудования производства «ЦРТС».

«Широкозонная система на северо-западе стала самой масштабной в мире, побив рекорд зоны наблюдения в Намибии, которую проектировали чешская и французская компании. А реализовав проект на Дальнем Востоке, мы побьем рекорд снова, - отметил Юрий Капойко, главный конструктор МПСН «Альманах». – Проект, действительно, амбициозный и сложный. Необходимо учитывать множество факторов и тонкостей. Это и организация каналов связи, принцип подбора коммутационного оборудования, позиции размещения антенн, варианты размещения заземления и молниезащиты, прокладка кабелей, подбор электрооборудования и многое другое».

Новая система наблюдения за авиатрафиком охватит ряд городов дальневосточного региона: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Владивосток, Уссурийск, Благовещенск, Южно-Сахалинск и другие.

Другие материалы рубрики

На Госуслугах появилась онлайн-регистрация для получения пособия по безработце

Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов

Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов

Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие

Россияне строят ИТ-систему поиска злоумышленников на расстоянии 4 километров

Власти задумали снизить налог на прибыль для ИТ-компаний

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M
Показать еще

Наука

Новый алгоритм повышает безопасность квантовой криптографии

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Стратегия месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов