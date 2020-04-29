Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком

На Дальнем Востоке развернут систему наблюдения за воздушным движением, которая охватит 4 млн квадратных километров воздушного пространства, что станет мировым рекордом. Проектные работы выполняются с учетом законодательных ограничений, связанных с эпидемической ситуацией и распространением нового коронавируса SARS-CoV-2.

Старт работ - в 2020 году в рамках создания цифрового поля наблюдения за воздушным движением в Хабаровском укрупненном центре (ХУЦ) Единой системы организации воздушного движения.

Мероприятия предполагают развертывание первой сертифицированной интегрированной многопозиционной системы наблюдения «Альманах» (система мультилатерации, МПСН «Альманах») на Дальнем Востоке. Оборудование представляет собой сеть территориально распределенных станций, определяющих местоположение и траекторию полета гражданских воздушных судов в цифровом формате в режиме реального времени.

МПСН «Альманах» способна одновременно осуществлять функции аэродромного и широкозонного средства мониторинга. Заказчик широкозонной системы – ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», работы проводятся под контролем концерна ВКО «Алмаз-Антей». Срок реализации проекта – три года.

Разработчик и производитель МПСН «Альманах» - научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» («ЦРТС»), член и один из основателей Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). Инженеры компании провели обучающий семинар по проектированию широкозонной системы наблюдения. Мероприятие состоялось в аэропорту «Пулково» на базе Северо-Западного филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», где годом ранее была развернута крупнейшая в мире система мультилатерации с зоной охвата более 1 миллиона квадратных километров с использованием оборудования производства «ЦРТС».

«Широкозонная система на северо-западе стала самой масштабной в мире, побив рекорд зоны наблюдения в Намибии, которую проектировали чешская и французская компании. А реализовав проект на Дальнем Востоке, мы побьем рекорд снова, - отметил Юрий Капойко, главный конструктор МПСН «Альманах». – Проект, действительно, амбициозный и сложный. Необходимо учитывать множество факторов и тонкостей. Это и организация каналов связи, принцип подбора коммутационного оборудования, позиции размещения антенн, варианты размещения заземления и молниезащиты, прокладка кабелей, подбор электрооборудования и многое другое».

Новая система наблюдения за авиатрафиком охватит ряд городов дальневосточного региона: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Владивосток, Уссурийск, Благовещенск, Южно-Сахалинск и другие.