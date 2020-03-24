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«Цифровое деловое пространство» переходит в «цифру»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Цифровое деловое пространство» (ЦДП) для профилактики распространения коронавируса временно приостанавливает работу офлайн. Все мероприятия, запланированные с марта по май, переведены в онлайн-формат. Форумы, конференции, мастер-классы и другие события станут доступны москвичам и гостям столицы в режиме прямых трансляций.

«Посетить» мероприятия инновационной площадки столицы, а также задать вопросы спикерам и пообщаться с участниками событий с 25 марта можно будет в онлайн-режиме с компьютера, планшета или смартфона. Для этого достаточно зарегистрироваться на выбранное событие и перейти по ссылке, которая придет всем участникам за два часа до начала мероприятия.

Первая лекция будет посвящена разбору бизнес-моделей арт-стартапов. Она пройдет 25 марта с 13:00 до 15:00. Спикером выступит Анна Швец — практикующий арт-менеджер, независимый куратор, продюсер международных проектов в сфере культуры, работала с UNESCO и посольствами Испании, Италии, Израиля, Германии, Турции, Аргентины, Швеции, Финляндии, Мексики, Эквадора. В ее послужном списке — арт-проекты в Европе, Азии, пустынях Ближнего Востока, ледниках Антарктики и у подводных вулканов Галапагосских островов. В ходе двухчасовой лекции Анна расскажет о российских и зарубежных бизнес-инициативах в сфере искусства и культуры, поделится жизнеспособными коммерческими моделями и спрогнозирует, как зарабатывать деньги в культурном сегменте в целом и искусстве в частности.

26 марта с 19:00 до 20:30 в ЦДП состоится онлайн мастер-класс «Дизайн цифровых сервисов в кризис». Григорий Коченов, креативный директор AGIMA, под руководством которого был разработан и запущен первый адаптивный сайт в России, расскажет, на что обратить внимание при автоматизации бизнеса и удаленном взаимодействии сотрудников и клиентов, а также о психологии интерфейсов, метриках дизайна, сценариях и тестах при разработке сервиса.

2 апреля «Цифровое деловое пространство» приглашает всех желающих на мастер-класс, посвященный секретам создания бизнес-презентаций. Он пройдет с 19:00 до 20:30 и будет полезен основателям стартапов, руководителям отделов продаж, директорам по развитию, инвестиционным менеджерам — всем тем, кому часто приходится питчиться и продавать с помощью презентаций или просто регулярно готовить визуализации и выступать с ними перед широкой публикой.

За полтора часа Родион Арсеньев, основатель бутика презентаций Wowmyslide! и креативный директор Experience Team, расскажет, какие инновации появились в сфере визуальной и невербальной коммуникации, как подружить смысл и форму, а также научиться ориентироваться на зрителя при создании презентаций.

«Сегодня здоровье и безопасность участников мероприятий и сообщества ЦДП для нас в приоритете. Время, в течение которого офлайн-событий численностью свыше 50 человек поставлены на вынужденную паузу, мы потратим с пользой для горожан: запустим онлайн-трансляцию деловых и культурных мероприятий самых разных форматов и предоставим людям возможность получать новые знания и нужные контакты не выходя из дома», — отметили в пресс-службе ЦДП.

Мероприятия останутся для горожан бесплатными, достаточно зарегистрироваться на сайте https://cdp.moscow/ и получить ссылку на доступ к контенту. Информация о будущих онлайн-событиях будет ежедневно обновляться на официальном сайте ЦДП и в социальных сетях компании.

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