База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями

База эффективных кейсов пополнилась 32 новыми цифровыми решениями, перешагнув, таким образом, отметку в 200 кейсов. Новые цифровые решения относятся к таким отраслям экономики, социальной сферы и государственного управления, как транспорт, образование, здравоохранение, культура, досуг и туризм, розничная торговля и услуги для населения, общественная безопасность, общество и СМИ, строительство, государственные функции и услуги, ЖКХ, экономика и финансы, архитектура и градостроительство, социальное обслуживание, промышленность и др.

Решения представлены такими российскими технологическими компаниями, как «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Ростелеком», «Яндекс», «Барс груп», группа компаний ЦРТ, ПФ «СКБ Контур», Naumen, «Фабрика информационных технологий», «Платформа строительных сервисов», «Фтизисбиомед», «Норм», «Агг софт», «Линсофт», «Цифровое пространство», «Профилум», «Лаборатории информационных технологий».

Как подчеркнул директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин, все кейсы, которые вошли в новый релиз, отвечают решению задач развития цифровой экономики в субъектах РФ, обладают явной экономической, социальной и управленческой эффективностью. При этом могут быть реализованы как без привлечения бюджетного финансирования, например, «Яндекс.расписания», так и по моделям частно-государственного партнерства (например, «Умные остановки» компании «Ростелеком») и сервисным моделям (например, «Интеллектуальная транспортная система» компании «Вымпелком»), позволяющим привлечь частные инвестиции для решения государственных задач, что соответствует национальной задаче по увеличению внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников не менее чем в три раза.