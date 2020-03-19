В Москве тестируют высокоточное решение для дистанционного измерения температуры тела

После того как в конце 2019 г. в Китае вспыхнула и стала быстро распространяться по всему миру эпидемия нового коронавируса, возникла буквально жизненная потребность в решении для быстрого и бесконтактного измерения температуры человеческого тела, поскольку повышенная температура является основным признаком вирусной инфекции. Без этого практически невозможно оперативно выявлять заболевших, что снижает эффективность карантинных мероприятий, поскольку полная диагностика на коронавирус занимает значительное время и требует забора образцов биоматериала.

Компания Dahua Technology разработала готовое решение на основе тепловизионной камеры, которое способно дистанционно измерить температуру человеческого тела с очень высокой точностью, недоступной обычным тепловизорам и бесконтактным термометрам на основе пирометрических датчиков. При этом акцент сделан на полностью готовом решении, которое адаптировано к применению в общественных местах; оно автоматически обнаруживает людей с повышенной температурой и тут же сигнализирует об этом.

Dahua Thermal Solution для измерения температуры использует тепловизионную сетевую камеру в сочетании со специальным калибровочным излучателем АЧТ (Абсолютно черное тело). Именно наличие такого источника эталонной температуры, постоянно присутствующего в поле зрения тепловизора, позволяет заметно снизить погрешность измерения, возникающую из-за температурных колебаний окружающей среды, нагрева неохлаждаемого микроболометра тепловизора и других внешних факторов, которые сложно учесть при работе в реальных условиях вне закрытых помещений. Такой подход позволяет добиться очень высокой точности измерения температуры человека, которая у Dahua Thermal Solution составляет всего ±0.3⁰C. Она подтверждается дополнительными замерами температуры тела человека медицинскими термометрами. Dahua Technology настоятельно рекомендует использовать данное решение именно с АЧТ. Дело в том, что температура даже здорового человека колеблется в течение дня, повышаясь к вечеру (максимумом нормы считается +37.2°С), поэтому необходимо измерять ее как можно точнее, чтобы отличать здоровых людей от инфицированных. Именно поэтому точность измерений ±0.3⁰C, которую обеспечивает Dahua Thermal Solution с АЧТ, — это, как показывает практика, минимально необходимое требование, а не избыточная роскошь. Снижение точности даже до ±0.5⁰C (примерно на 70%), приводит к резкому росту ошибок обнаружения, что неприемлемо для массового мониторинга температуры в местах большого скопления людей.

При обнаружении человека с повышенной температурой Dahua Thermal Solution подает тревожный сигнал: для этого в тепловизор встроена сирена и мигающая подсветка. Кроме того, можно реализовать передачу тревоги на видеорегистратор с распознаванием лиц и интеллектуальным детектором маски на лице, что позволит в дальнейшем осуществлять быстрый поиск по видеоархиву для последующего выявления потенциально зараженных лиц.

Встроенные интеллектуальные алгоритмы, работающие по изображению от дополнительной камеры оптического спектра, имеющей более высокое разрешение, чем основная тепловизионная камера, с высокой точностью детектируют лицо человека. Благодаря этому измеряется температура открытых участков головы, а прочие теплые предметы в кадре, которые могли бы вызвать ложное срабатывание, игнорируются. Такие интеллектуальные (AI) модели тепловизионных сетевых камер с детектированием лиц представлены во всех линейках продукции Dahua Technology: Ultra, Pro и Lite.

Dahua Thermal Solution специально создано для работы в общественных местах и умеет определять температуру нескольких человек одновременно, что может пригодиться на объектах с большим потоком людей. Тем не менее, для эффективного измерения температуры больших потоков людей важно правильным образом организовать их движение. Оптимально способом организации движения будет очередь: каждый человек оказывается в поле зрения тепловизионной камеры отдельно и не может быть заслонен другим.

Уже сейчас образцы оборудования тестируются в Москве, имеется в наличии все необходимое оборудование под проекты. Таким образом, даже при резком росте заболеваемости коронавирусной инфекции Dahua готова предложить как B2G-, так и B2B-сегменту, готовое и надежное решение. Оно доступно в нескольких вариантах, в которых сочетаются тепловизоры разного разрешения и интеллектуальные видеорегистраторы, обеспечивающие различную функциональность и производительность.

Для B2B разработано три разных комплекта на базе гибридного тепловизора DH-TPC-BF3221P-T серии Lite. Это бюджетное решение с разрешением тепловизора 256x192. Для B2G предлагаются три более функциональных и дорогих комплекта на основе гибридного тепловизора DH-TPC-BF5421P-T серии Pro с разрешением 400x300, так как он дает более качественное и информативное изображение.

Dahua Thermal Solution — проверенное решение, которое хорошо себя зарекомендовало в Китае в разгар эпидемии. Например, оно используется в метрополитене Ханчжоу и на вокзале Шанхая, а также во многих других городах, где помогает проводить быстрое измерение температуры пассажиров в плотной толпе и своевременно выявлять людей с повышенной температурой. Во многих странах мира, в числе которых Великобритания, Япония, Южная Корея, Малайзия, ОАЭ, Вьетнам, Польша и Австралия, по достоинству оценили Dahua Thermal Solution. Там оно применяется в государственных учреждениях, торговых центрах, аэропортах, на вокзалах и в метрополитене, а также в больницах и учебных заведениях.

В этом решении акцент сделан на аккуратности измерения температуры тела, так как сейчас здоровье и жизни оказались на этих весах и во многом зависят от их точности.