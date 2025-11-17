CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Половина россиян не доверяет ИИ, и половина использует его в повседневной жизни

Чуть менее половины опрошенных россиян — 48% — используют искусственный интеллект в своей жизни. Чаще всего нейронные сети используют для работы 20% и для учебы 18%. Не доверяют цифровому разуму 43%, доверяют — 45%. Наиболее массовые пользователи — молодые люди от 18 до 24 лет, лишь около половины их них готовы объяснить, что такое искусственный интеллект.

Результаты опроса

Россияне разделились во мнении, доверять ли искусственному интеллекту (ИИ), пишет РБК. В ноябре 2025 г. около половины опрошенных россиян используют ИИ, а наиболее массовые пользователи — молодые люди от 18 до 24 лет.

Как следует из данных совместного исследования АНО «Национальные приоритеты» с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), чуть менее половины опрошенных россиян — 48% — используют ИИ-технологии в своей жизни, а чаще всего ИИ используют для работы 20% и для учебы 18%.

Мнения о доверии к ИИ разделились практически пополам: 45% готовы положиться на ИИ, а 43% пока не доверяют ему. Наиболее массовые пользователи ИИ — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Из них 79% применяют ИИ в жизни, а чуть больше половины из них (55%) могут объяснить, что это такое.

Среди тех, кто не доверяет ИИ, незначительно больше женщин — 46% против 40% респондентов мужского пола. Почти треть (30%) из тех, кто не доверяют ИИ-сервисам, указывают, что в их работе бывают частые сбои и ошибки в работе ИИ-сервисов, о чем уже писал CNews. Также среди причин недоверия названо то, что использование нейронных сетей приводит к деградации населения (26%).

alex-knight-2ejcsulrwc8-unsplash_1.jpg

Unsplash - Alex Knight
48% россиян используют ИИ в своей жизни, чаще всего его используют для работы 20% и для учебы 18%

Около трети (31%) респондентов-сторонников считают, что ИИ-технологиям можно передать опасные для жизни человека виды работ; столько же согласны, что цифровой разум упрощает жизнь и работу. 20% опрошенных убеждены, что ИИ ошибается реже, чем человек.

Мониторинг проводился АНО «Национальные приоритеты» совместно с ВЦИОМ в ноябре 2025 г. методом телефонного опроса с репрезентативной выборкой по всей России.

Замены человека ИИ опасаются в 2025 г. 28% опрошенных, а число респондентов с таким мнением практически не изменилось с 2019 г. В 2024 г. таких было 26%, в 2023 г. — 31%, в 2022 г. — 29%, в 2021 г. — 33%, а в 2019 г. — 30%.

Человек не заменим

Директор по развитию ИИ в «Яндексе» Александр Крайнов уверен в том, что ИИ никогда не поработит человечество. По его словам, выживание ИИ полностью зависит от сотрудничества с людьми. «Я абсолютно уверен, что ИИ нас не поработит. Иногда, глядя на его прогресс, может сложиться впечатление, что у него появятся собственные мысли и цели, отличные от тех, что ему задают, и он начнет захватывать мир», — заявил Александр Крайнов в эфире Радио РБК. Со слов Крайнова, стратегия выживания для ИИ — сотрудничество с человеком. Кроме этого, он уверен, что у ИИ-технологиям не получится заменить человеческие профессии, но рынок труда в любом случае будет трансформироваться.

По словам руководителя направления ИТ-профессий на платформе «Нетология» Екатерины Прохоровой, спрос на ИИ-специалистов, инженеров промптов, специалистов по кибербезопасности, облачным системам и данным будет только расти. Эксперт сослалась на оценки McKinsey, согласно которым число вакансий в сфере ИИ и машинного обучения (ML) увеличится на 40% уже к 2028 г. «Самые перспективные направления — это работа с данными, ИИ, облаками и проектированием ИТ-решений. Тем, чьи навыки устаревают, стоит подумать о переобучении уже в 2025 г.», — подчеркнула Прохорова.

Компьютер превзойдет человека

В некоторых областях машины уже в 2025 г. обладают интеллектом, эквивалентным человеческому, говорят ведущие ученые в сфере развития ИИ-технологий. Опередить человека компьютер сможет в течение 20 лет, полагает нобелевский лауреат Джеффри Хинтон (Geoffrey Hinton), об этом информировал CNews.

«Впервые ИИ стал интеллектом, который дополняет людей, решает проблемы производства и действительно работает», — заявил президент и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). По его мнению, уже достаточно ресурсов, чтобы применить ИИ-технологии для создания огромного количества приложений, полезных для общества.

«Часть машин вытеснит человеческий интеллект. Сколько из нас могут распознать 22 тыс. объектов в мире? Сколько людей могут переводить с 100 языков?» — заметила основатель стартапа World Labs Фей-Фей Ли (Fei-Fei Li), который разрабатывает концепцию пространственного ИИ. «Машинный интеллект способен на многое, но человеческий интеллект всегда будет играть решающую роль в нашем человеческом обществе», — подчеркнула она.

Антон Денисенко

