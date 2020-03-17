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Simetra помогает Ростову-на-Дону развивать интеллектуальную транспортную систему

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила в МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы» Ростова-на-Дону программные комплексы для транспортного макро- и микромоделирования – PTV Visum и PTV Vissim.

Транспортные модели, созданные при помощи программы PTV Visum, рассчитывают прогноз пассажирских, автомобильных, грузовых потоков и оценивают эффект от реализации предлагаемых решений.

Программный пакет PTV Vissim реализует принципы имитационного моделирования на микроуровне: решение моделирует в режиме имитации движение каждого автомобиля в пределах дорожной сети с учетом заданных поведенческих моделей. Благодаря PTV Vissim можно моделировать сети с различными типами узлов и оценить влияние разнообразных форм перекрестков на пропускную способность, провести анализ пропускной способности и транспортного регулирования на сложных остановках с учетом движения трамваев и автобусов и другое.

«Поставка программных продуктов PTV Visum и PTV Vissim стала новым этапом в совершенствовании городской транспортной системы Ростова-на-Дону. Транспортные модели, которые можно создать с помощью инструментов PTV, позволят быстрее рассчитывать прогнозы пассажирских и грузовых потоков, оценивать эффект от введения новых маршрутов пассажирского транспорта, строительства развязок, расширения проезжей части» – сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы» Ростова-на-Дону – учреждение, занимающееся сбором и обработкой оперативных данных о состоянии транспортной системы города. Учреждение предоставляет жителям Ростова-на-Дону оперативную информацию о работе общественного транспорта и ситуации на дорогах.

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