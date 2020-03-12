«Росэлектроника» представила цифровые решения для муниципалитетов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил разработки для цифровизации социальных объектов на федеральном форуме «Умный город», который проходит 11-12 марта в Челябинске.

В рамках экспозиции челябинский радиозавод «Полет» (входит в «Росэлектронику») продемонстрировал электронную платформу управления для муниципалитетов – интеллектуальную систему, объединяющую в едином интерфейсе сразу несколько онлайн сервисов. С помощью специального приложения жители могут подавать заявки на уборку территорий, ремонт коммуникаций, устранение аварий и иных чрезвычайных ситуаций. Данные поступают в диспетчерский центр, где в автоматическом режиме проводится их модерация и распределение, что обеспечивает оперативность и синхронность взаимодействия всех городских служб. Система самостоятельно формирует рекомендации для диспетчеров, а также статистику работы муниципальных служб.

Предприятие также впервые продемонстрировало на форуме устройство для онлайн-контроля заполнения мусорных баков. Разработка позволит оптимизировать процесс вывоза мусора, а также снизить до 50% эксплуатационные расходы коммунальных служб. В состав прибора входят микроконтроллер, ультразвуковые датчики измерения расстояния и температуры, а также модули связи, обеспечивающие передачу данных. Прибор полностью автономен, срок службы источника питания составляет пять лет

«Применение цифровых технологий для управления городским хозяйством – один из показателей качества работы региональных властей. В рамках проекта «Умный город» специалистами нашего предприятия разработаны и успешно апробированы энергоэффективные решения для муниципальных учреждений, интеллектуальные системы, которые повышают эффективность работы коммунальных служб, обеспечивают качественную обратную связь власти и населения. Все проекты, прежде всего, направлены на создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан», - отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

Форум-выставка «Умный город. Цифровой регион» проходит в Челябинске с 11 по 12 марта. Участники представляют решения для цифровизации ЖКХ, городского транспорта, государственных услуг, делятся опытом внедрения инноваций для городской среды, а также реализации интеллектуальных проектов для общественной и экологической безопасности.