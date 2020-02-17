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ЦРПТ запустил бесплатный электронный документооборот в системе «Честный знак»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

ЦРПТ запустил сервис электронного документооборота «ЭДО Лайт» для передачи данных об операциях с маркированными товарами между компаниями и системой «Честный знак».

Сервис «ЭДО Лайт» интегрирован в личный кабинет участника системы «Честный знак». Он позволяет пересылать электронные документы с кодами маркировки между продавцом и покупателем и передавать информацию об этом в систему маркировки «Честный знак».

Сервис бесплатный для всех участников системы «Честный знак». В первую очередь «ЭДО Лайт» предназначен для малых предприятий, которые еще не пользуются коммерческими сервисами электронного документооборота для других целей.

Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор ЦРПТ», сказал: «Сервис ЭДО Лайт максимально упрощает процесс подключения к системе Честный знак для малого и среднего бизнеса и минимизирует затраты на интеграцию и последующую работу в системе. Мы понимаем, что в этом сегменте есть очень большой запрос на упрощение работы и стремимся отвечать на него. Поэтому нам было важно запустить этот сервис до 1 марта 2020 года, когда передача данных в Честный знак станет обязательной для обувной отрасли».

«Разработанный ЦРПТ сервис ЭДО Лайт – это инструмент для малого бизнеса, который облегчит обмен данными об обороте товаров, подлежащих маркировке. Это большой шаг в цифровизации бизнеса. Важно, что сервис предоставляется бесплатно, у многих компаний появляется возможность перейти от бумажного документооборота к электронному», – сказала Анна Орлова, руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости товаров АКОРТ.

Функционал сервиса «ЭДО Лайт» охватывает только работу с маркированными товарами. Компании, которые уже используют коммерческие сервисы электронного документооборота, могут продолжать работу с маркировкой в привычных системах. Более 15 ведущих коммерческих провайдеров электронного документооборота уже подключились к системе маркировки «Честный знак» и провели успешные тесты по передаче данных для своих клиентов.

Использование электронного документооборота и универсального передаточного документа для обмена данными между участниками системы «Честный знак» при продаже товаров юрлицам соответствует одному из ключевых принципов системы – максимальная интеграция с уже существующими цифровыми сервисами.

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