В финал хакатона Moscow Travel Hack вышли 50 команд

Комитет по туризму города Москвы совместно с ДИТ Москвы и десятью компаниями-партнерами первого в России хакатона по цифровизации сферы туризма ― Moscow Travel Hack, выбрали финалистов. Всего за семь недель кампании организаторы получили 1241 заявку от желающих предложить свое решение, а сайт хакатона посетили более 50 тысяч человек.

В финал Moscow Travel Hack, который пройдет 8-9 февраля, вышли 50 команд, в том числе собранные из индивидуальных участников. Им предстоит решить одну из задач, поставленных партнерами хакатона. Так, например, Facebook предлагает разработать решение, которое позволит улучшить процесс планирования или поиска вариантов путешествий. Идея должна быть реализована на существующей технологической базе соцсети. Задание от MTS STARTUP HUB — придумать сервис для увеличения продаж билетов на афишные мероприятия. «Мегафон» ищет решения для улучшения клиентского опыта в сервисе Путешествия: динамические пакетные туры, персонализированная выдача предложений, чат-боты для путешественников и другие. «Аэроэкспресс» хочет улучшить процесс реализации билетов на проезд юридическим лицам.

Для музея-заповедника «Царицыно» участники хакатона предложат решение аудио-навигации по парку, для ГМИИ им. А.С.Пушкина — программное решение для виртуального голосового помощника по музею, а для Panorama360 — ИТ-решение для автоматической обработки и печати фото с хромакея. Также свои задания поставят туристический проект Discover Moscow, цифровая туристическая платформаRusspass и образовательно-туристический проект для школьников «Город открытий».

Победители, которых назовут 9 февраля в Конгресс-центре технополиса «Москва», разделят денежный приз в 1 100 000 рублей. Кроме этого, посетителей финала хакатона ждет насыщенная образовательная программа. Перед участниками и гостями выступят спикеры.

Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс», расскажет про технологии и туристическую индустрию. Андрей изучал экспериментальную физику в МФТИ, получил степень кандидата наук, а с 2004 года работает в «Яндексе», активно путешествует по миру.

Евгений Лисовский, глава картографического сервиса для путешественников MAPS.ME (Mail.ru Group), сайта Open Place Reviews ― децентрализованной системы с отзывами, бывший директор по маркетингу в «Литрес», расскажет про туристический бизнес и его будущее.

Макс Крайнов, управляющий директор туристического сервиса Aviasales, представит первое глобальное исследование рынка онлайн-туризма в России и СНГ, подготовленное совместно с PhoCusWright. Экспертиза авторитетных исследователей индустрии и третьего в мире метапоисковика даст максимально полное представление о ключевых тенденциях в отрасли и перспективах ее развития на ближайшие несколько лет.

Прийти в качестве гостя может бесплатно любой желающий, для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта.