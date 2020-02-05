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Ростех разработал новое поколение оборудования для военного гидрометцентра

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал новое поколение оборудования для приема данных от гидрометеорологических спутников для Вооруженных Сил РФ. Новая аппаратура позволит получать спутниковые снимки высокого разрешения в расширенном диапазоне частот.

«Сюжет МФ» − многофункциональный базовый пункт, предназначенный для оперативного приема, обработки и анализа гидрометеорологической и геофизической информации, поступающей от космических аппаратов гидрометеорологического назначения.

Комплекс «Сюжет МФ» имеет два стационарных варианта комплектации и один мобильный. В мобильный комплект поставки входят вычислительные средства и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования. Оборудование предназначено для использования как в стационарных, так и в полевых условиях, и имеет высокую степень защиты от механических повреждений и воздействия факторов погоды.

По сравнению с предыдущим поколением аналогичной аппаратуры новый многофункциональный пункт позволяет осуществлять прием спутниковых снимков высокого разрешения в C и Х диапазонах частот.

Новинка выполняет обработку космической метеорологической информации и рассчитывает на ее основе такие параметры, как температура поверхности суши и моря, высота верхней границы облаков, тип и интенсивность осадков, влагосодержание почвы. Комплекс отображает полученные в результате вычислений данные в виде таблиц или накладывает на электронные карты. Новое оборудование может быть интегрировано в автоматизированные системы управления специального назначения и применяться для создания геоинформационных систем.

«Распространенные гидрометерологические сервисы не соответствуют требованиям информационной безопасности и не могут применяться в Вооруженных Силах. Для гидрометеорологического обеспечения армии используются специальные пункты приема информации. Новый комплекс «Сюжет-МФ», созданный предприятиями «Росэлектроники», позволяет получать точную и детальную информацию о погоде. Предварительные испытания изделия прошли успешно, комплекс готов к выходу на государственные испытания», − сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Разработчиком аппаратуры выступил НИИ Телевидения, программное обеспечение для комплекса было создано специалистами НИИ программных средств, оба предприятия входят в состав «Росэлектроники».



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