Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема

Дочерняя структура ГК «Ростех» и федеральная электронная площадка «РТС-тендер» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили генеральные директора «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош и «РТС-тендер» Владимир Лишенков.

Основные задачи партнерства – объединение компетенций по популяризация закупок малого объема (ЗМО) в обновленном законодательном формате среди действующих и перспективных участников рынка закупок, в том числе в регионах Российской Федерации, а также, в сотрудничестве с регуляторами - работа над едиными отраслевыми стандартами, развитие и внедрение универсальной инфраструктуры дополнительных электронных сервисов для участников закупок, упрощение доступа к электронным закупкам субъектов МСП, внедрение лучших отраслевых практик электронной торговли.

С 1 марта 2019 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и в целях совершенствования государственных закупок и повышения их прозрачности все федеральные госзаказчики в обязательном порядке используют Единый агрегатор торговли (ЕАТ) для закупок в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 44-ФЗ. Оператором ЕАТ выступает АО «РТ-Проектные технологии».

«На конец 2019 года на ЕАТ зарегистрировано более 14 000 заказчиков, из которых 60% представители федеральных органов исполнительной власти и находящиеся в их ведении федеральные казенные учреждения, 11% региональные и 25% муниципальные заказчики, а также более 500 заказчиков по 223-ФЗ таких как ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «ВЭБ». В 2019 году было проведено более 300 тысяч закупочных сессий. По некоторым из них снижение стартовой цены достигало до 90%, а количество участников до 20. В среднем снижение за все время работы ЕАТ составило чуть более 7%, что позволило сэкономить больше 200 миллионов государственных средств. Прозрачность системы и прямой доступ к заказчику служит развитию малого и среднего бизнеса, 84 процента поставщиков по контрактам заключенных на агрегаторе - субъекты МСП» - сказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош.

Кроме этого, осуществляется работа по организации автоматизации взаимодействия ЕАТ с «Электронным бюджетом» системой Федерального казначейства. В конце декабря «РТ-Проектные технологии» подготовлена и утверждена новая версия регламента функционирования ЕАТ, в котором «раскрывается» новый тип упрощенной закупки, осуществляемой до 1 млн. руб. в соответствии с положениями 223-ФЗ. Проведена доработка функционала ЕАТ., а в 1 квартале 2020 года запланировано введение нового функционала для заказчиков - закупка услуг у монополистов (пункт 1 части 1 статьи 93 44-ФЗ).

Дальнейшее развитие технологических платформ ЗМО Сторон соглашения, их масштабирование на весь рынок и комплексное продвижение (региональный, муниципальный и коммерческий уровни) будут осуществляться совместно в условиях наличия требований по ускорению решения задач в рамках цифровых нацпроектов. В качестве партнера «РТ-Проектные технологии» выбран наиболее амбициозно развивающийся игрок на рынке закупок за последние несколько лет, в текущей регуляторной конфигурации занимающий системообразующую позицию – «РТС-тендер».

«Закупки малого объема набирают обороты, растет их популярность. В 2019 году объемы ЗМО, прошедших через электронную площадку РТС-тендер, выросли почти троекратно – как в количестве закупок, так и по сумме НМЦ, а количество заказчиков выросло на 70%. По показателям количества закупок и заказчиков рынок ЗМО становится сопоставим с регулируемыми рынками 44-ФЗ/223-ФЗ. Этим результатам способствуют технологические решения, дополнительные электронные сервисы площадки, а также лучшие отраслевые практики в области информационной безопасности. В сотрудничестве с дочерней структурой «Ростеха» мы будем работать над тем, чтобы ЗМО стали максимально доступны как инструмент развития справедливой конкуренции в электронной торговле»,- отметил генеральный директор «РТС-тендер» Владимир Лишенков.

Кроме этого, массив информации в EAT – структурированный источник специализированных данных о закупках, как перспективной основы для их аналитической обработки, что особенно ценно в процессе совместного формирования исследовательских компетенций и технологических заделов будущего в части разработки и внедрения в отрасли закупок прорывных технологий идентификации и профилирования участников на основе больших данных и искусственного интеллекта.

В рамках сотрудничества также запланировано совместное развитие, внедрение и продвижение универсальной инфраструктуры дополнительных электронных сервисов для участников закупок (финансовые, аналитические, консалтинговые, ЭДО), в том числе – контроля всех этапов исполнения обязательств сторон по заключенному контракту, развитие технологий для электронных торговых платформ и сервисов в отрасли закупок, работа над едиными отраслевыми стандартами в сотрудничестве с регуляторами (КТРУ, реестр сделок, определение НМЦК, анализ цен, профилирование, рейтингование поставщиков и т.д.). В планах партнеров развитие трансграничной электронной торговли на территории Евразийского экономического союза.