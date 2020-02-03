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«Автоматика» представит новейшие комплексы противодействия БЛА в Индии

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Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представит на выставке DEFEXPO India 2020 комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) «Таран-ПРО» и «Пищаль-ПРО». Международная выставка является одной из наиболее значимых зарубежных выставок оборонной отрасли, отмечают в концерне.

Продукция концерна разместится на стенде «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех»). Также ключевые продукты в сфере противодействия БЛА будут представлены потенциальным заказчикам и журналистам в ходе презентации, запланированной в один из дней работы смотра. Гостей выставки познакомят с новинкой концерна – комплексом противодействия беспилотным летательным аппаратам «Рубеж-Автоматика». Его ключевое преимущество – интеллектуальная система управления, которая может обнаруживать и нейтрализовать дроны без участия человека.

«Рубеж-Автоматика» может использоваться в полевых и городских условиях и размещаться на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений. Комплекс легко транспортируется, время его развертывания и свертывания не превышает 5 минут. В состав комплекса входят средства радиолокационного и оптико-электронного обнаружения, радиотехнической разведки и адаптивные средства радиоэлектронного подавления. Оборудование может выполнять работу как в ручном, так и в автоматическом режимах.

«Разработки концерна в области противодействия БЛА вызывают большой интерес у иностранных заказчиков. Напомню, что ранее концерн презентовал ключевые решения анти-БЛА представителям Африканского региона на форуме "Россия-Африка", также иностранным заказчикам на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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