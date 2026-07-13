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Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Пока Neuralink Илона Маска вживляет электроды в мозг пациентов, создавая полноценный интерфейс «мозг-компьютер», китайские компании выбрали другой путь. Они активно развивают неинвазивные носимые устройства, которые помогают людям восстанавливать утраченные из-за болезни или травмы моторные и когнитивные функции без хирургического вмешательства.

Неинвазивный метод

В отличие от Neuralink, китайские разработчики фокусируется на неинвазивных интерфейсах «мозг-компьютер», пишет CNBC. Инвесторы и участники отрасли отмечают, что до появления рынка технологий, направленных на расширение возможностей человека, помимо целей, связанных с лечением, еще далеко.

В то время как американская компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk) вживляет имплантаты в мозг пациентов для создания интерфейса «мозг-компьютер» т.е. brain-computer interface (BCI), позволяющего расширить их возможности по взаимодействию с внешним миром, информировал CNews. Технологии BCI обеспечивают прямую связь между мозгом человека (или животного) и внешним устройством (компьютером, протезом, роботом и т.д.), минуя мышцы и обычные органы чувств. Технология регистрирует электрическую активность мозга, обрабатывает сигналы с помощью алгоритмов и переводит их в команды.

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BrainCo
Интерфейс «мозг-компьютер» BrainCo

Интерес к использованию BCI растет по мере того, как компании достигают важных результатов. Например, технологии позволяют людям с дегенеративными заболеваниями, включая боковой амиотрофический склероз (БАС), печатать текст или играть в видеоигры, используя только сигналы мозга.

Некоторые китайские компании в 2026 г. делают ставку на неинвазивные носимые устройства, которые позволят пациентам восстановить часть функций, утраченных из-за болезни или травмы.

Важное направление

Китайское правительство включило разработку интерфейсов «мозг-компьютер» в число стратегических «отраслей будущего» в своем пятилетнем плане. Недавно китайский регулятор одобрил для коммерческого использования «первое в мире минимально инвазивное устройство BCI», разработанное компанией Neuracle Medical Technology для восстановления некоторых функций рук после травм спинного мозга.

В Китае компании есть компании, такие как StairMed и NeuroXess, которые продвигают имплантаты, но разработка неинвазивных решений тоже набирает обороты. Этого направления придерживается Gestala, которая, как и американская Merge Labs, поддерживаемая Сэмом Альтманом (Sam Altman), использует подходы, основанные на ультразвуке.

Работа выпускаемых стартапом бионических рук, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, основана на считывании нервных и мышечных электрических сигналов ампутированных конечностей, которые преобразуются в движения пальцев.

Развитие технологий в Китае

Инженеры технологического стартапа BrainCo из Ханчжоу (Китай), выпускающий протезы и носимые устройства с использованием технологии BCI, считают, что некоторые заболевания, особенно те, при которых лекарства неэффективны, можно лечить неинвазивными методами, которые легче воспринимаются людьми и связаны с меньшими рисками и затратами.

Среди носимых устройств BrainCo — устройство для улучшения сна, использующее низкоинтенсивные электрические импульсы для стимуляции выработки нейрохимических веществ, связанных со снижением уровня стресса. BrainCo привлекла $280 млн инвестиций в рамках раунда финансирования, который возглавили IDG Capital и Walden International — венчурная фирма, основанная нынешним генеральным директором Intel Лип-Бу Таном (Lip-Bu Tan).

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По словам старшего вице-президента BrainCo Никс Хэ (Nyx He), основная проблема неинвазивных методов заключается в получении и декодировании сигналов мозга, которые являются слабыми и зашумленными при считывании через череп. BrainCo разработала датчик на основе сухих электродов для регистрации этих сигналов и алгоритм с технологией искусственного интеллекта (ИИ) для их декодирования.

В BrainCo планируют начать с обеспечения своими устройствами людей с ампутированными конечностями на рынках, где такие изделия покрываются медицинской страховкой. Затем компания намерена расширить портфель продукции за счет выпуска устройств для лечения таких заболеваний, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и депрессия, после чего выйти на массовый рынок потребительской электроники. В конечном итоге BrainCo планирует лицензировать свою платформу BCI другим компаниям, разрабатывающим продукты на основе нейротехнологий.

Перспективное направление

Согласно докладу инвестиционной компании Jefferies Financial Group 8 июля 2026 г., неинвазивные имплантаты и методы, основанные на ультразвуке, представляют собой «наиболее перспективные» направления, хотя традиционные неинвазивные системы по-прежнему ограничены тем, насколько четко они способны улавливать и интерпретировать сигналы мозга.

При этом аналитики Jefferies Financial Group отмечают, что датчики BrainCo, алгоритм декодирования на основе ИИ и опыт коммерциализации дают этой компании преимущество не только на китайском рынке, но и на мировом.

Антон Денисенко

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