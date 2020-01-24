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Фонд «Сколково» стал партнером Центра четвертой промышленной революции ВЭФ

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

23 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе подписано соглашение между Фондом «Сколково» и структурным подразделением форума - Центром четвертой промышленной революции.

Став участником платформы Центра четвертой промышленной революции, Фонд «Сколково» получит доступ к лучшим зарубежным практикам и вместе с представителями других стран будет предлагать решения по регулированию в области больших данных (Big Data).

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково», отметил: «Партнерство с Центром четвертой промышленной революции и совместная работа с международными экспертами в области больших данных позволит Фонду «Сколково», крупным и малым отечественным инновационным компаниям принимать активное участие в формировании своего рода международного стандартизированного подхода к обороту больших данных, отвечающего интересам российского бизнеса».

Платформа Центра четвертой промышленной революции обеспечивает взаимодействие между крупными компаниями, институтами развития и представителями власти разных стран с целью выработки общих политических решений по вопросам регулирования современных технологий.

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